Сбербанк предлагает корпоративным клиентам Западно-Уральского банка новый кредитный продукт

Срок кредита от 6 до 36 месяцев, процентная ставка от 17 до 23%. При оформлении обеспечения в виде безотзывной гарантии других банков или кредитных организаций в рамках заключенных соглашений с ПАО Сбербанк, процентная ставка может быть дополнительно снижена до 16%.