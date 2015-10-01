Сбербанк предлагает корпоративным клиентам Западно-Уральского банка новый кредитный продукт

Posted 1 октября 2015, 09:23
Published 1 октября 2015, 09:23
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Сбербанк России продолжает совершенствовать линейку кредитных продуктов, отвечая на запросы и потребности малого бизнеса. Клиентам Западно-Уральского банка предложен новый кредитный продукт — «Экспресс под залог». Кредит может быть предоставлен индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой до 60 млн рублей на развитие бизнеса или приобретение оборотных и внеоборотных активов.
Максимальная сумма кредита зависит от предоставляемого залога и может составлять 5 млн рублей (при залоге недвижимого имущества, принадлежащего Заемщику и/или Поручителю на праве собственности) или 1 миллион рублей (при залоге оборудования, принадлежащего Заемщику и/или Поручителю на праве собственности). Кроме залога в качестве обеспечения также требуется поручительство физического лица.
Срок кредита от 6 до 36 месяцев, процентная ставка от 17 до 23%. При оформлении обеспечения в виде безотзывной гарантии других банков или кредитных организаций в рамках заключенных соглашений с ПАО Сбербанк, процентная ставка может быть дополнительно снижена до 16%.
«Сбербанк постоянно получает обратную связь от представителей малого бизнеса, именно их пожелания ложатся в основу новых кредитных предложений банка. Мы совершенствуем и систему рассмотрения и одобрения заявок, чтобы малый бизнес мог быстрее получать необходимые средства на развитие» — подчеркнул заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников.