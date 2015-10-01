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Posted 1 октября 2015, 05:56

Published 1 октября 2015, 05:56

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Скончался главврач МСЧ №9 Валерий Петухов

Скончался главврач МСЧ №9 Валерий Петухов

1 октября 2015, 05:56
Фото: Properm.ru.
Известного акушера-гинеколога не стало вечером 30 сентября.

Главный врач МСЧ №9 им. М.А. Тверье Валерий Петухов скончался 30 сентября после тяжелой болезни.

Валерий Николаевич был кандидатом медицинских наук, оперирующим врачом и известным в Перми акушером-гинекологом высшей квалификационной категории. Он брал самые тяжелые случаи, такие как многоплодная беременность, опухоли матки и яичников, онкологические заболевания. Из ста операций в год, которые он проводил, около 20 проходили в экстренном режиме по вызову других акушерских стационаров.

За заслуги в организации и оказании лечебно-профилактической помощи Петухов был неоднократно награжден Почетной грамотой управления здравоохранения администрации города Перми, Почетной грамотой Медсанчасти № 9. В 2010 году Валерий Николаевич стал победителем II городского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший акушер-гинеколог».

Обязанности главврача медсанчасти сейчас выполняет заместитель Евгений Камкин, который до лета 2015 года возглавлял Пермскую станцию скорой помощи.

#Общество
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