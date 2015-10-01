Скончался главврач МСЧ №9 Валерий Петухов

Валерий Николаевич был кандидатом медицинских наук, оперирующим врачом и известным в Перми акушером-гинекологом высшей квалификационной категории. Он брал самые тяжелые случаи, такие как многоплодная беременность, опухоли матки и яичников, онкологические заболевания. Из ста операций в год, которые он проводил, около 20 проходили в экстренном режиме по вызову других акушерских стационаров.