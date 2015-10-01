Скончался главврач МСЧ №9 Валерий Петухов

Posted 1 октября 2015, 05:56
Published 1 октября 2015, 05:56
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Главный врач МСЧ №9 им. М.А. Тверье Валерий Петухов скончался 30 сентября после тяжелой болезни.
Валерий Николаевич был кандидатом медицинских наук, оперирующим врачом и известным в Перми акушером-гинекологом высшей квалификационной категории. Он брал самые тяжелые случаи, такие как многоплодная беременность, опухоли матки и яичников, онкологические заболевания. Из ста операций в год, которые он проводил, около 20 проходили в экстренном режиме по вызову других акушерских стационаров.
За заслуги в организации и оказании лечебно-профилактической помощи Петухов был неоднократно награжден Почетной грамотой управления здравоохранения администрации города Перми, Почетной грамотой Медсанчасти № 9. В 2010 году Валерий Николаевич стал победителем II городского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший акушер-гинеколог».
Обязанности главврача медсанчасти сейчас выполняет заместитель Евгений Камкин, который до лета 2015 года возглавлял Пермскую станцию скорой помощи.