Суд решил взыскать с «Кофе Сити» 230 тысяч рублей

Предпринимательница обязана возместить департаменту «неосновательное обогащение» с процентами. Общая сумма взыскания составила 223 504 рублей 54 копейки. Кроме этого, с Елкиной будет взыскана госпошлина в размере 7 470 рублей. Решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.