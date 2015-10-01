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Posted 1 октября 2015, 13:44

Published 1 октября 2015, 13:44

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Суд решил взыскать с «Кофе Сити» 230 тысяч рублей

Суд решил взыскать с «Кофе Сити» 230 тысяч рублей

1 октября 2015, 13:44
Фото: Properm.ru.
Индивидуальный предприниматель Олеся Елкина должна выплатить установленную сумму департаменту земельных отношений Перми.

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску департамента земельных отношений администрации Перми к ИП Олесе Елкиной, владеющей кафе «Кофе Сити» на Ленина.

Предпринимательница обязана возместить департаменту «неосновательное обогащение» с процентами. Общая сумма взыскания составила 223 504 рублей 54 копейки. Кроме этого, с Елкиной будет взыскана госпошлина в размере 7 470 рублей. Решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, администрация Ленинского района Перми признала пристрой, используемый под летнее кафе и занявший большую территорию пешеходной части улицы Ленина, объектом незаконного строительства. Соответствующее распоряжение 14 апреля подписал глава администрации Ленинского района Перми. Демонтаж начали рано утром в субботу, 29 августа. Арбитражный суд Пермского края 2 сентября отказал Олесе Елкиной в принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета администрации Ленинского района осуществлять демонтаж пристроя.

#Недвижимость
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