Суд решил взыскать с «Кофе Сити» 230 тысяч рублей

Posted 1 октября 2015, 13:44
Published 1 октября 2015, 13:44
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску департамента земельных отношений администрации Перми к ИП Олесе Елкиной, владеющей кафе «Кофе Сити» на Ленина.
Предпринимательница обязана возместить департаменту «неосновательное обогащение» с процентами. Общая сумма взыскания составила 223 504 рублей 54 копейки. Кроме этого, с Елкиной будет взыскана госпошлина в размере 7 470 рублей. Решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Напомним, администрация Ленинского района Перми признала пристрой, используемый под летнее кафе и занявший большую территорию пешеходной части улицы Ленина, объектом незаконного строительства. Соответствующее распоряжение 14 апреля подписал глава администрации Ленинского района Перми. Демонтаж начали рано утром в субботу, 29 августа. Арбитражный суд Пермского края 2 сентября отказал Олесе Елкиной в принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета администрации Ленинского района осуществлять демонтаж пристроя.