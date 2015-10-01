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Posted 1 октября 2015, 12:32

Published 1 октября 2015, 12:32

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

«Ты че творишь, кусок дебила?» Уфас признал рекламу суши оскорбительной

«Ты че творишь, кусок дебила?» Уфас признал рекламу суши оскорбительной

1 октября 2015, 12:32
Фото: Properm.ru.
На нарушителя наложили административный штраф в размере четырех тысяч рублей.

Пермское УФАС вынесло решение по делу об оскорбительной рекламе магазина суши, которая транслировалась на «Радио Рекорд». Антимонопольное ведомство признало содержание данного ролика незаконным.

Ролик содержал оскорбительную фразу по отношению к потребителям, которые не приобретают суши в рекламируемом магазине, при этом согласно статье 5 Федерального закона о рекламе, использование бранных слов, оскорбительных и непристойных образов, сравнений и выражений запрещено.

В результате оскорбительная фраза «…ты че творишь, кусок дебила, ты где суши заказал? …» была вырезана из ролика. На нарушителя будет наложен административный штраф в размере четрыех тысяч рублей.

«Поскольку нарушение было устранено еще до вынесения решения, антимонопольный орган не стал выдавать предписание. Рекламный ролик ни при каких обстоятельствах не должен формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами или осуждать таких лиц», — пояснила Галина Ужегова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией:

#Общество
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