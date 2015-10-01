«Ты че творишь, кусок дебила?» Уфас признал рекламу суши оскорбительной

«Поскольку нарушение было устранено еще до вынесения решения, антимонопольный орган не стал выдавать предписание. Рекламный ролик ни при каких обстоятельствах не должен формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами или осуждать таких лиц», — пояснила Галина Ужегова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией: