«Ты че творишь, кусок дебила?» Уфас признал рекламу суши оскорбительной

Posted 1 октября 2015, 12:32
Published 1 октября 2015, 12:32
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Пермское УФАС вынесло решение по делу об оскорбительной рекламе магазина суши, которая транслировалась на «Радио Рекорд». Антимонопольное ведомство признало содержание данного ролика незаконным.
Ролик содержал оскорбительную фразу по отношению к потребителям, которые не приобретают суши в рекламируемом магазине, при этом согласно статье 5 Федерального закона о рекламе, использование бранных слов, оскорбительных и непристойных образов, сравнений и выражений запрещено.
В результате оскорбительная фраза «…ты че творишь, кусок дебила, ты где суши заказал? …» была вырезана из ролика. На нарушителя будет наложен административный штраф в размере четрыех тысяч рублей.
«Поскольку нарушение было устранено еще до вынесения решения, антимонопольный орган не стал выдавать предписание. Рекламный ролик ни при каких обстоятельствах не должен формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами или осуждать таких лиц», — пояснила Галина Ужегова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией: