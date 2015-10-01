В Перми уволили главврача ГДКБ №1 Ольгу Токмакову

Posted 1 октября 2015, 06:00
Published 1 октября 2015, 06:00
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Минздрав Пермского края не продлил контракт с главным врачом МУЧ «Городская детская клиническая больница №1» Ольгой Токмаковой, сообщает «Ъ». Контракт закончился вчера, 30 сентября, тогда же Токмакова сообщила коллегам, что больше не является ее руководителем. Причину расторжения контракта ей не сообщили.
«Коллектив больницы с этим решением не согласен категорически. Мы намерены обратиться в профсоюзную организацию, ассоциацию врачей Пермского края и к уполномоченному по правам человека Татьяне Марголиной. Готовы даже на забастовку, если это потребуется», — сообщает «Ъ» со ссылкой на замглавного врача Ирину Туранскую. Отметим, что Ольга Токмакова возглавляла ГДКБ №1 в течение 25 лет.