В Перми уволили главврача ГДКБ №1 Ольгу Токмакову

«Коллектив больницы с этим решением не согласен категорически. Мы намерены обратиться в профсоюзную организацию, ассоциацию врачей Пермского края и к уполномоченному по правам человека Татьяне Марголиной. Готовы даже на забастовку, если это потребуется», — сообщает «Ъ» со ссылкой на замглавного врача Ирину Туранскую. Отметим, что Ольга Токмакова возглавляла ГДКБ №1 в течение 25 лет.