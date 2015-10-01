В Верхней Курье появится жилой комплекс на 337 тыс.кв.м жилья

Posted 1 октября 2015, 05:18
Published 1 октября 2015, 05:18
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
ООО «Дар.Эл» планирует реализовать проект комплексной застройки в микрорайоне Верхняя Курья. На встрече с сити-менеджером Дмитрием Самойловым представители компании-инвестора рассказали о разработке проекта планировки территории, сообщает городская администрация.
Согласно проекту ЖК «Аква-Сити» будет построен на границе Ленинского и Мотовилихинского районов на территории около 70 га. Общая площадь жилья составит почти 337 тыс.кв.м, жилой комплекс рассчитан на 5,9 тыс. человек. Проект предусмотривает строительство детского сада, школы, медицинского учреждения для взрослых и детей, многофункционального спортивного комплекса и яхт-клуба.
Спортивный комплекс, расположенный на площади 4 га, будет включать в себя бассейн, искусственный лед, открытые и закрытые теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, залы для занятия борьбой и дзюдо, площадку для мини-футбола, кроме того, в здании спорткомплекса расположится небольшой аквапарк. Реализация проекта оценивается в 10 млрд рублей.
Компания ООО «Дар.Эл» зарегистрирована в Перми в 2008 году, основной вид деятельности — производство отделочных работ, уставный капитал составляет 40 тыс. рублей. Обществу принадлежит 90% долей ООО «Ноев ковчег», с которым в августе этого года власти Пермского района заключили на три года договор аренды участка площадью 2,6 тыс. га в поселке Мулянка под строительство нового овцеводческого комплекса, инвестиции оцениваются в 1 млрд рублей.