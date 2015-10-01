В Верхней Курье появится жилой комплекс на 337 тыс.кв.м жилья

Спортивный комплекс, расположенный на площади 4 га, будет включать в себя бассейн, искусственный лед, открытые и закрытые теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, залы для занятия борьбой и дзюдо, площадку для мини-футбола, кроме того, в здании спорткомплекса расположится небольшой аквапарк. Реализация проекта оценивается в 10 млрд рублей.