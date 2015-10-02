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Posted 2 октября 2015, 11:42

Published 2 октября 2015, 11:42

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Банк «Урал ФД» открывает кредитную линию для корпорации «Бетокам»

Банк «Урал ФД» открывает кредитную линию для корпорации «Бетокам»

2 октября 2015, 11:42
Фото: Properm.ru.
«Урал ФД» и «Бетокам» подписали партнерское соглашение при поддержке министерства экономического развития Пермского края.

Банк «Урал ФД» и корпорация «Бетокам» подписали соглашение о сотрудничестве и открытии кредитной линии предприятию. Партнерство состоялось благодаря поддержке министерства экономического развития Пермского края.

Корпорация «Бетокам» — один из крупнейших промышленных холдингов Западного Урала. 80% продукции предприятий, входящих в корпорацию, направляется на стройки федерального значения. Соглашение о взаимодействии с крупнейшим региональным банком края позволит непрерывно обеспечивать заказчикам необходимые объемы продукции, закончить реконструкцию производства и дальше успешно конкурировать на этом рынке.

Алексей Вырков, председатель Правления банка «Урал ФД»:— Мы подписали партнёрское соглашение с корпорацией «Бетокам» об открытии кредитных лимитов на финансирование текущей деятельности предприятия. «Урал ФД» — крупнейший региональный банк, и мы достаточно гибки для того, чтобы продуктивно взаимодействовать с корпорацией «Бетокам». Мы владеем полным спектром инструментов, который есть сейчас на рынке финансовых услуг и готовы этими инструментами оказывать всяческую поддержку предприятию. Большую роль в партнерстве сыграло министерство экономического развития Пермского края, которое успешно выявляет точки соприкосновения заинтересованных сторон и организует сотрудничество предприятий. Это важная работа в регионе, поскольку иногда пермские предприятия не знают о нуждах друг друга. Я благодарю министерство экономического развития Пермского края и лично министра Леонида Морозова за то, что наше партнёрство стало возможным.
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