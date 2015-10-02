Банк «Урал ФД» открывает кредитную линию для корпорации «Бетокам»

Корпорация «Бетокам» — один из крупнейших промышленных холдингов Западного Урала. 80% продукции предприятий, входящих в корпорацию, направляется на стройки федерального значения. Соглашение о взаимодействии с крупнейшим региональным банком края позволит непрерывно обеспечивать заказчикам необходимые объемы продукции, закончить реконструкцию производства и дальше успешно конкурировать на этом рынке.