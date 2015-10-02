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Posted 2 октября 2015, 04:45

Published 2 октября 2015, 04:45

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Дикий запад. Мужчину осудили за выстрелы из травматического пистолета

Дикий запад. Мужчину осудили за выстрелы из травматического пистолета

2 октября 2015, 04:45
Фото: Properm.ru.
Обвиняемый выстрелил в своего знакомого не менее четырех раз.

В Чернушке осудили 32-летнего мужчину по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).

Как сообщает прокуратура, обвиняемый специально поссорился со знакомым, а после выстрелил в него из травматического пистолета четыре раза. В результате мужчина получил многочисленные ранения, которые квалифицировали как легкий вред здоровью.

Суд приговорил стрелка к шести месяцам ограничения свободы, но позже мужчина попал под майскую амнистию, его пистолет подлежит уничтожению. В пользу потерпевшего суд взыскал с обвиняемого 10 тыс. рублей.

#Происшествия
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