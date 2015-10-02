Как проехать по шоссе Космонавтов и… доехать. Крутим руль вместе с инструктором

Posted 2 октября 2015, 10:00
Published 2 октября 2015, 10:00
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В разгар интернет-баталий по поводу нового облика шоссе Космонавтов вместе с Андреем Тарасовым мы отправились изучать многочисленные изгибы магистрали. По мнению специалиста по безопасному вождению автомобиля, ничего страшного в новом рельефе нет, есть в Перми места и более сложные и опасные. Наш эксперт поделился развернутым мнением о реконструированной трассе и простыми советами, как по новому шоссе Космонавтов проехать и доехать до места назначения.
— Эмоции пермяков и тысячи комментариев — эффект «обманутого ожидания». Люди ждали новую дорогу, представляя какой-то свой образ дороги. Они думали, что будет такая-то: хорошая, удобная и лучше, чем была. И с этой картинкой в голове жили. Ожидали длинную, сплошную, скоростную, с освещением. А то, что произошло, не вписалось в их образ. Это же не означает, что она плохая. Пройдет месяц-другой, и вся паника пройдет.
Мы ехали 60–65 км/ч по спидометру, и все эти повороты проходили за два движения рулем. При нормальном освещении это все нормально будет проезжаться. Те истории с авариями, они больше говорят о водителе. Если списывать все аварии на внешний обстоятельства, тогда надо зимой, к примеру, вообще запретить ездить. Всем! Поэтому здесь, на мой взгляд, при наличии освещения и следовании установленному скоростному режиму, никаких проблем с проездом нет.
Можно представить себе зиму, когда разметка будет занесена снегом. Здесь вопрос больше к властям, которые ответственны за уборку снега. Если они подведут, будет весьма неприятно. Есть хороший момент: разметка здесь нанесена не краской, а наплавлена пластиком. Это говорит о ее стойкости и большем сроке службы. Надеюсь, что проезды грейдером она выдержит.
Нужно помнить, что можно ехать так, как хочется, или так, как следует. Масса автомобилистов не готовы принять «правила игры», они против каждого ограничения. Но, ребята, это — новая дорога, и она требует нового отношения. Сложности с прохождением изгибов нового шоссе Космонавтов на скорости около 60 км/ч могут быть связаны с недостаточными водительскими навыками или откровенно некачественной автомобильной резиной на вашей машине.
Плюсы:
— новый гладкий асфальт
— убраны светофоры
— «от» и «до» едем со стабильной скоростью, это положительно сказывается о пропускной способности
— как следствие трех пунктов выше, сократилось время в пути
— развороты стали гораздо безопаснее с точки зрения выезда, убраны встречные разъезды
Минусов — нет. Однако, если не будут светить и чистить, минусы появятся.
Для начала Андрей Тарасов напомнил о самом главном — все нужно делать плавно, без спешки и истерики, аккуратно. При проезде по изгибам нового шоссе стоит держаться центра полосы, а при необходимости совершить маневр — перестроиться заранее. Скоростной режим также важен. Ругать ограничения скорости из-за продолжающихся дорожных работ преждевременно, ведь реконструкция по графику должна быть закончена 31 октября. Не стоит и в целом заниматься гонками: несмотря на скоростные ограничения время прохождения по шоссе Космонавтов уменьшилось за счет свободного проезда без светофоров и пешеходных переходов.
Совет №1. Поддерживайте, по возможности, скорость 60 км/час на всем участке до кольца в аэропорт. И, конечно, принимайте во внимание требования временных знаков ограничения скорости из-за продолжающихся дорожных работ. Не нужно постоянно разгоняться и тормозить, можно ехать «ровно». Бонус: экономия топлива.
Совет №2. Держите руль в положении «9–15 часов». Поворачивайте руль сразу на нужный угол.
Совет №3. Работайте рулем плавно, без рывков, сразу на нужный угол, без доворота и подруливаний.