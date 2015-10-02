Как проехать по шоссе Космонавтов и… доехать. Крутим руль вместе с инструктором

Мы ехали 60–65 км/ч по спидометру, и все эти повороты проходили за два движения рулем. При нормальном освещении это все нормально будет проезжаться. Те истории с авариями, они больше говорят о водителе. Если списывать все аварии на внешний обстоятельства, тогда надо зимой, к примеру, вообще запретить ездить. Всем! Поэтому здесь, на мой взгляд, при наличии освещения и следовании установленному скоростному режиму, никаких проблем с проездом нет.