Осужденному за смерть детей при обрушении дома в Кунгуре отказали в переводе

Posted 2 октября 2015, 13:23
Published 2 октября 2015, 13:23
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Бывший гендиректор управляющей компании «Гарант комфорта», осужденный за смерть двоих детей при обрушения дома в Кунгуре, ходатайствовал о переводе его из исправительной колонии в колонию-поселение.
Представитель СИЗО №1 и адвокат поддержали просьбу осужденного об изменении вида исправительного учреждения, но, с учетом позиции прокурора, ему было отказано.
Напомним, трагедия произошла в Кунгуре в ночь на 24 мая 2013 года. Обрушились чердачные перекрытия 2-этажного жилого здания 1917 года постройки, под завалами погибли двое детей. 18 августа гендиректор УК был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пользу потерпевших с него была взыскана компенсация морального вреда в размере 6 млн рублей. В мае прокуратура отказала осужденному в амнистии.