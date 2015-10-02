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Posted 2 октября 2015, 13:23

Published 2 октября 2015, 13:23

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Осужденному за смерть детей при обрушении дома в Кунгуре отказали в переводе

Осужденному за смерть детей при обрушении дома в Кунгуре отказали в переводе

2 октября 2015, 13:23
Фото: Properm.ru.
Бывший директор УК «Гарант комфорта» просил перевести его из исправительной колонии в колонию-поселение.

Бывший гендиректор управляющей компании «Гарант комфорта», осужденный за смерть двоих детей при обрушения дома в Кунгуре, ходатайствовал о переводе его из исправительной колонии в колонию-поселение.

Представитель СИЗО №1 и адвокат поддержали просьбу осужденного об изменении вида исправительного учреждения, но, с учетом позиции прокурора, ему было отказано.

Напомним, трагедия произошла в Кунгуре в ночь на 24 мая 2013 года. Обрушились чердачные перекрытия 2-этажного жилого здания 1917 года постройки, под завалами погибли двое детей. 18 августа гендиректор УК был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пользу потерпевших с него была взыскана компенсация морального вреда в размере 6 млн рублей. В мае прокуратура отказала осужденному в амнистии.

#Происшествия
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