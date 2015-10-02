Осужденному за смерть детей при обрушении дома в Кунгуре отказали в переводе

Напомним, трагедия произошла в Кунгуре в ночь на 24 мая 2013 года. Обрушились чердачные перекрытия 2-этажного жилого здания 1917 года постройки, под завалами погибли двое детей. 18 августа гендиректор УК был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пользу потерпевших с него была взыскана компенсация морального вреда в размере 6 млн рублей. В мае прокуратура отказала осужденному в амнистии.