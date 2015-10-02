Театр-Театр заплатит 600 тыс. рублей штрафа за нецелевой расход средств на «Белых ночах»

Минкульт отсудил у КГАУК «Пермский академический Театр-Театр» 581 тыс. рублей. Иск был подан в июле этого года, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Поводом послужили результаты проверки Контрольно-счетной палаты на предмет нецелевого расходования краевого бюджета во время подготовки фестиваля «Белые Ночи» в 2013 году. Министерству было дано поручение вернуть потраченные средства.