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Posted 2 октября 2015, 05:17

Published 2 октября 2015, 05:17

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Театр-Театр заплатит 600 тыс. рублей штрафа за нецелевой расход средств на «Белых ночах»

Театр-Театр заплатит 600 тыс. рублей штрафа за нецелевой расход средств на «Белых ночах»

2 октября 2015, 05:17
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Белые ночи
Борис Мильграм утверждает, что у Минкульта по итогам «Белых ночей-2013» никаких претензий к театру не было.

Минкульт отсудил у КГАУК «Пермский академический Театр-Театр» 581 тыс. рублей. Иск был подан в июле этого года, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Поводом послужили результаты проверки Контрольно-счетной палаты на предмет нецелевого расходования краевого бюджета во время подготовки фестиваля «Белые Ночи» в 2013 году. Министерству было дано поручение вернуть потраченные средства.

Худрук театра Борис Мильграм утверждает, что у Минкульта по итогам «Белых ночей-2013» никаких претензий к театру не было, и даже наоборот, это министерство должно театру за аренду аппаратуры.

Аналогичные иски поданы к Центру по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики и КГАУ «Музей современного искусства», суммы требований составляют 573 и 179 тыс. рублей соответственно. Эти иски будут рассмотрены 5 октября.

#Общество#Белые ночи#Театр-театр
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