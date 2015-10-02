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Posted 2 октября 2015, 07:37

Published 2 октября 2015, 07:37

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

УК «Моторостроитель» оштрафована на 20 тысяч рублей за обман потребителей

УК «Моторостроитель» оштрафована на 20 тысяч рублей за обман потребителей

2 октября 2015, 07:37
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Компания обсчитала жильцов при начислении платы за отопление.

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес постановление о привлечении управляющей компании «Моторостроитель» к административной ответственности за обман потребителей. Организация оштрафована на 20 тыс. рублей.

Выяснилось, что УК обсчитала жильцов при начислении платы за отопление в октябре и декабре 2014 года. В доме был установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, однако компания выставляла к оплате счета гражданам, без учета данных этих данных.

Напомним, руководству УК «Моторостроитель» был продлен срок ареста после обрушения дома на улице Куйбышева, 105. Гендиректор компании Владимир Дроздов останется в СИЗО до 11 января следующего года. Срок исполнительного директора Тамары Зарембы продлен до 11 ноября. Они обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц. Задержанные знали об аварийном состоянии жилого дома, но не приняли никаких мер. В результате обрушения части здания погибла пожилая семейная пара, один молодой человек был серьезно травмирован.

#Общество#Коммунальный рай
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