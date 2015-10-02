УК «Моторостроитель» оштрафована на 20 тысяч рублей за обман потребителей

Напомним, руководству УК «Моторостроитель» был продлен срок ареста после обрушения дома на улице Куйбышева, 105. Гендиректор компании Владимир Дроздов останется в СИЗО до 11 января следующего года. Срок исполнительного директора Тамары Зарембы продлен до 11 ноября. Они обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц. Задержанные знали об аварийном состоянии жилого дома, но не приняли никаких мер. В результате обрушения части здания погибла пожилая семейная пара, один молодой человек был серьезно травмирован.