УК «Моторостроитель» оштрафована на 20 тысяч рублей за обман потребителей

Posted 2 октября 2015, 07:37
Published 2 октября 2015, 07:37
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес постановление о привлечении управляющей компании «Моторостроитель» к административной ответственности за обман потребителей. Организация оштрафована на 20 тыс. рублей.
Выяснилось, что УК обсчитала жильцов при начислении платы за отопление в октябре и декабре 2014 года. В доме был установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, однако компания выставляла к оплате счета гражданам, без учета данных этих данных.
Напомним, руководству УК «Моторостроитель» был продлен срок ареста после обрушения дома на улице Куйбышева, 105. Гендиректор компании Владимир Дроздов останется в СИЗО до 11 января следующего года. Срок исполнительного директора Тамары Зарембы продлен до 11 ноября. Они обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц. Задержанные знали об аварийном состоянии жилого дома, но не приняли никаких мер. В результате обрушения части здания погибла пожилая семейная пара, один молодой человек был серьезно травмирован.