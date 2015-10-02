В Кунгуре пенсионер сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

Инцидент произошел 30 сентября в 13:50 часов на ул. Карла Маркса в Кунгуре. Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю, 68-летний пенсионер ехал за рулем «Нивы», а в это же время 9-летняя школьница переходила через дорогу на запрещающий сигнал регулировщика и при этом разговаривала по телефону.