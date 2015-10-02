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Posted 2 октября 2015, 05:26

Published 2 октября 2015, 05:26

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

В Кунгуре пенсионер сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Кунгуре пенсионер сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

2 октября 2015, 05:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Школьница переходила через дорогу на запрещающий сигнал регулировщика и разговаривала по телефону.

Инцидент произошел 30 сентября в 13:50 часов на ул. Карла Маркса в Кунгуре. Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю, 68-летний пенсионер ехал за рулем «Нивы», а в это же время 9-летняя школьница переходила через дорогу на запрещающий сигнал регулировщика и при этом разговаривала по телефону.

В результате мужчина совершил наезд на ребенка. К счастью, девочка отделалась легкими ушибами.

#Авто#Дтп
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