В Кунгуре пенсионер сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

Posted 2 октября 2015, 05:26
Published 2 октября 2015, 05:26
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Инцидент произошел 30 сентября в 13:50 часов на ул. Карла Маркса в Кунгуре. Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю, 68-летний пенсионер ехал за рулем «Нивы», а в это же время 9-летняя школьница переходила через дорогу на запрещающий сигнал регулировщика и при этом разговаривала по телефону.
В результате мужчина совершил наезд на ребенка. К счастью, девочка отделалась легкими ушибами.