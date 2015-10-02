В Перми «Газель» сбила двух мужчин на пешеходном переходе

Posted 2 октября 2015, 06:24
Published 2 октября 2015, 06:24
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Вчера, 1 октября, в 20:45 на улице Карпинского произошло ДТП с участием «Газели».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, напротив дома № 54 водитель сбил двух пешеходов 27 и 28 лет. По предварительной информации, мужчины переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.