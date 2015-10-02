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Posted 2 октября 2015, 06:24

Published 2 октября 2015, 06:24

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

В Перми «Газель» сбила двух мужчин на пешеходном переходе

В Перми «Газель» сбила двух мужчин на пешеходном переходе

2 октября 2015, 06:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Вчера, 1 октября, в 20:45 на улице Карпинского произошло ДТП с участием «Газели».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, напротив дома № 54 водитель сбил двух пешеходов 27 и 28 лет. По предварительной информации, мужчины переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

#Происшествия#Дтп#Пешеходы
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