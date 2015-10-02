В Перми осудили состоящего в ОПГ «закладчика» наркотиков

Мотовилихинский суд Перми признал виновным местного жителя по статьям 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и по нескольким частям статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой в значительном и крупном размерах), сообщает прокуратура.