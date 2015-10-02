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Posted 2 октября 2015, 08:37

Published 2 октября 2015, 08:37

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

В Перми осудили состоящего в ОПГ «закладчика» наркотиков

В Перми осудили состоящего в ОПГ «закладчика» наркотиков

2 октября 2015, 08:37
Фото: Properm.ru.
Преступная группа работала не только в Перми, но и в Ижевске.

Мотовилихинский суд Перми признал виновным местного жителя по статьям 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и по нескольким частям статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой в значительном и крупном размерах), сообщает прокуратура.

Установлено, что с 2012 по 2014 годы, мужчина через «подчиненных» организовывал тайники — «закладки» наркотиков в разных районах Перми и Ижевска.

Так, на территории Ижевска подсудимый приготовил к сбыту наркотическое средство метилендиоксипировалерон в значительном размере, и на территории Перми — производное наркотического средства N-метилэфедрон в крупном размере.

Суд приговорил виновного 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы и штрафу в 70 тыс. рублей.

#Происшествия#Наркотики
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