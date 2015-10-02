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Posted 2 октября 2015, 07:00

Published 2 октября 2015, 07:00

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

В Перми возле храма бездомная украла телефон и скрылась

В Перми возле храма бездомная украла телефон и скрылась

2 октября 2015, 07:00
Фото: Properm.ru.
Воровке грозит до двух лет лишения свободы.

В полицию с заявлением о краже сотового телефона обратилась 33-летняя женщина, сообщает пресс-служба ведомства. Полицейские установили, что возле одного из пермских храмов у потерпевшей злоумышленница вырвала телефон из рук и скрылась.

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали воровку. Ею оказалась 32-летняя ранее судимая женщина без определенного места жительства. В дежурной части она дала признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сотовый телефон возвращен владелице. Воровке грозит до двух лет лишения свободы.

#Происшествия#Кража
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