В Перми возле храма бездомная украла телефон и скрылась

Posted 2 октября 2015, 07:00
Published 2 октября 2015, 07:00
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
В полицию с заявлением о краже сотового телефона обратилась 33-летняя женщина, сообщает пресс-служба ведомства. Полицейские установили, что возле одного из пермских храмов у потерпевшей злоумышленница вырвала телефон из рук и скрылась.
Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали воровку. Ею оказалась 32-летняя ранее судимая женщина без определенного места жительства. В дежурной части она дала признательные показания.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сотовый телефон возвращен владелице. Воровке грозит до двух лет лишения свободы.