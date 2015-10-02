В России поднялись цены на Skoda, Chevrolet Niva и MINI

Российское представительство Skoda скорректировало прайс-листы на модели Rapid, Octavia и Yeti. В среднем модели подорожали на 2–3%. Теперь ценник на самую доступную модель Rapid стартует от 509 тысячм рублей за 90-сильную версию (+10 т.р.). Топовая версия Rapid с 125-сильным мотором и 7-DSG теперь стоит 871 тысячу рублей. Популярная Octavia подорожала на 17 тысяч, до 833 тысячи рублей за базовую версию. Ценник на кроссовер Yeti подрос на 32 тысячи, до 967 тысяч рублей за базовую версию.