В России поднялись цены на Skoda, Chevrolet Niva и MINI

Posted 2 октября 2015, 06:53
Published 2 октября 2015, 06:53
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
С октября подорожала Chevrolet Niva. Новые прайс-листы уже опубликованы на официальном сайте GM-АВТОВАЗ. Самая доступная «ШевиНива» теперь стоит 539 тысячи рублей, самая дорогая — 645 тысячи. В среднем прибавка к ценнику составила 10–11 тысяч рублей.
Также с октября BMW Group Россия повысила цены на весь модельный ряд MINI на 2–4%. Кроме того, подорожало и дополнительное оборудование: для автомобилей Paceman и Countryman — на 5%, для MINI Cooper — на 10%, для MINI Cooper S — на 14%. Не изменилась лишь стоимость линейки John Cooper Works. Теперь самая доступная версия трехдверного MINI Cooper стоит 1 137 000 рублей, Cooper S — 1 435 000 рублей, пятидверный Cooper — 1 183 000 руб., пятидверный Cooper S — 1 515 000 рублей, Countryman — 1 395 000 руб., Countryman S — 1 818 000 рублей. Стоимость MINI Cooper Paceman — минимум 1 460 000 руб., Paceman S — 1 869 000 руб., John Cooper Works Paceman — 2 099 000 рублей.
Российское представительство Skoda скорректировало прайс-листы на модели Rapid, Octavia и Yeti. В среднем модели подорожали на 2–3%. Теперь ценник на самую доступную модель Rapid стартует от 509 тысячм рублей за 90-сильную версию (+10 т.р.). Топовая версия Rapid с 125-сильным мотором и 7-DSG теперь стоит 871 тысячу рублей. Популярная Octavia подорожала на 17 тысяч, до 833 тысячи рублей за базовую версию. Ценник на кроссовер Yeti подрос на 32 тысячи, до 967 тысяч рублей за базовую версию.
Ранее, в августе 2015 года, Datsun поднял цены на все комплектации on-Do и mi-Do на 15 000 рублей. В это же время возможность повышения цен в осенние месяцы рассматривали Honda, KIA, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz и Toyota.
Как сообщали «Известия», в одном случае дилеры планировали увеличить цены соответственно росту курсов валют, в другом — отменить различные скидки и акции, которые действовали весной и летом. В августе прогноз аналитиков сообщал, что при стабилизации курса доллара на отметке 62–64 рубля повышение цен на новые автомобили могло бы составить около 5–7%. В случае более значительного ослабления рубля в осенние месяцы, эксперты говорили о пропорциональном росте цен. Отметим, на 2 октября курс американской валюты составляет 65,65 рублей за 1$.