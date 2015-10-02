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Posted 2 октября 2015, 08:40

Published 2 октября 2015, 08:40

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Врач 13 клинической больницы об увольнении Токмаковой: «Нельзя ломать систему»

Врач 13 клинической больницы об увольнении Токмаковой: «Нельзя ломать систему»

2 октября 2015, 08:40
Фото: Properm.ru.
В случае, если уволенный главный врач не будет восстановлен на прежнюю должность, коллектив медицинского учреждения намерен обратиться к президенту.

Вчера, 1 октября, стало известно, что краевой минздрав не продлил контракт с главным врачом МУЧ «Городская детская клиническая больница №13» по адресу Лебедева, 44 Ольгой Токмаковой. Срок контракта истек 30 сентября, тогда же Токмакова сообщила коллегам, что больше не является руководителем медицинского учреждения. Причину расторжения контракта ей не сообщили.

Как рассказала Properm.ru замглавного врача, педиатр Ирина Туранская, коллектив возмущен решением минздрава: «В отставку без объяснения причин отправлен добропорядочный, безукоризненно честный главный врач. У нас это вызвало шок и недоумение. Мы не согласны с решением, наши петиции насчитывают около трехсот подписей на данный момент. Все, что создано в этой больнице — создано Ольгой Токмаковой. С ней мы прошли очень трудное время. Нельзя оставлять больницу без такого руководителя. Нельзя ломать ту систему, которая есть. Я уверена, что мы добьемся ее восстановления в должности. Мы уже записались на прием к губернатору Виктору Басаргину, обратились в ассоциацию врачей, в народный фронт, в профсоюзную организацию, к уполномоченному по правам человека Татьяне Марголиной. Если это не поможет, мы будем обращаться к президенту».

Врач отметила, что такое решение негативно скажется не только на коллективе, но и на больных, добавив, что в этом году больница уже пережила одно потрясение: «В этом году у нас сократили отделение аллергологии и иммунологии, оставив только девять коек. К нам обращаются пациенты, нуждающиеся в помощи, но у нас просто нет мест». Сейчас Ирина Туранская исполняет обязанности главного врача.

Коллектив больницы заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, вице-президент ассоциации детских врачей Пермского края Ольга Токмакова возглавляла более 20 лет. В 2005 году была награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени.

Напомним, вчера также стало известно, что минздрав Прикамья без объяснения причин уволил еще 29 главврачей. «Работодатель, по законодательству, имеет право не озвучивать причины увольнения сотрудников», — сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь краевого Минздрава Марина Киршина.

#Здоровье#Мнения#Медицинский футбол
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