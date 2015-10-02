Врач 13 клинической больницы об увольнении Токмаковой: «Нельзя ломать систему»

Как рассказала Properm.ru замглавного врача, педиатр Ирина Туранская, коллектив возмущен решением минздрава: «В отставку без объяснения причин отправлен добропорядочный, безукоризненно честный главный врач. У нас это вызвало шок и недоумение. Мы не согласны с решением, наши петиции насчитывают около трехсот подписей на данный момент. Все, что создано в этой больнице — создано Ольгой Токмаковой. С ней мы прошли очень трудное время. Нельзя оставлять больницу без такого руководителя. Нельзя ломать ту систему, которая есть. Я уверена, что мы добьемся ее восстановления в должности. Мы уже записались на прием к губернатору Виктору Басаргину, обратились в ассоциацию врачей, в народный фронт, в профсоюзную организацию, к уполномоченному по правам человека Татьяне Марголиной. Если это не поможет, мы будем обращаться к президенту».