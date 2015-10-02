Задержан новый подозреваемый по делу о краже 28 млн рублей и убийстве на Екатерининской

Напомним, 22 июля 2015 года во дворе одного из домов по улице Екатерининской был убит основатель пермского скаутского движения — 51-летний Андрей Шаров. По словам родственников, мужчина подрабатывал охранником в частном агентстве и был в ту ночь на вызове. Во время нападения из огнестрельного оружия был ранен мужчина, личность которого не разглашается в интересах следствия. Следователи считают, что убитый и раненый были причастны к обналичиванию денежных средств.