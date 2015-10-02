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Posted 2 октября 2015, 10:05

Published 2 октября 2015, 10:05

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Задержан новый подозреваемый по делу о краже 28 млн рублей и убийстве на Екатерининской

Задержан новый подозреваемый по делу о краже 28 млн рублей и убийстве на Екатерининской

2 октября 2015, 10:05
Фото: Properm.ru.
Пятый подозреваемый до сих пор находится в розыске.

Сотрудники следственного комитета и ГУ МВД России по Пермскому краю задержали четвертого подозреваемого по делу об убийстве и ограблении на 28 млн рублей. Находящийся в розыске Александр Лозенко был пойман 30 сентября в Кизеле. Сейчас он заключен под стражу.

Еще один подозреваемый — Андрей Султанов 1980 года рождения — по-прежнему в розыске. Следователи просят помочь жителей края в поиске предполагаемого преступника, но настоятельно рекомендуют ни в коем случае не принимать мер по его задержанию.

Напомним, 22 июля 2015 года во дворе одного из домов по улице Екатерининской был убит основатель пермского скаутского движения — 51-летний Андрей Шаров. По словам родственников, мужчина подрабатывал охранником в частном агентстве и был в ту ночь на вызове. Во время нападения из огнестрельного оружия был ранен мужчина, личность которого не разглашается в интересах следствия. Следователи считают, что убитый и раненый были причастны к обналичиванию денежных средств.

Сейчас под арестом находятся Евгений Султанов и Виктор Богомягков, третий подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Все пятеро являются жителями Гайвы, дружили с детства и занимались боксом.

#Происшествия
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