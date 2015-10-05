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Posted 5 октября 2015, 08:30

Published 5 октября 2015, 08:30

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

ОАО «ПЗСП» вошел в состав победителей «1000 лучших предприятий и организаций России — 2015»

ОАО «ПЗСП» вошел в состав победителей «1000 лучших предприятий и организаций России — 2015»

5 октября 2015, 08:30
Фото: Properm.ru.
Основными целями конкурса является определение лучших предприятий и организаций страны по итогам работы в 2014-2015 годах для продвижения передового опыта по эффективной организации производства и управления.

Подведены итоги Шестнадцатого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России — 2015». В реестр победителей вошла пермская строительная компания ПЗСП.

Для отбора достойных предприятий-кандидатов учитывались достижения организации в 2014–2015 годах, проекты развития компании, позиции организации на внутреннем рынке, а также экспортные возможности и перспективы. Немаловажным фактором считалось участие во всероссийских и международных выставках, присвоение предприятию государственных и общественных наград.

Напомним, всероссийский Конкурс «1000 лучших предприятий и организаций России» проводится с 1999 года. Основными целями конкурса является определение лучших предприятий и организаций страны по итогам работы в 2014–2015 годах для продвижения передового опыта по эффективной организации производства и управления.

По мнению организаторов, конкурс способствует созданию благоприятных условий для реализации государственной политики по преодолению последствий глобального экономического кризиса и обеспечению стабильного подъема российской экономики, а также повышению конкурентоспособности отечественной продукции и интеграции российских предприятий в систему мировых хозяйственных связей.

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