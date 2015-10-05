ОАО «ПЗСП» вошел в состав победителей «1000 лучших предприятий и организаций России — 2015»

Для отбора достойных предприятий-кандидатов учитывались достижения организации в 2014–2015 годах, проекты развития компании, позиции организации на внутреннем рынке, а также экспортные возможности и перспективы. Немаловажным фактором считалось участие во всероссийских и международных выставках, присвоение предприятию государственных и общественных наград.