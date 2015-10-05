«Тепло не в мехе, тепло — в тебе!» В Перми прошла Всероссийская акция «Животные — не одежда»

«Хочется помогать не только бездомным животным, но и другим, также нуждающимся в помощи. Мы хотим показать, что не только собаки и кошки нуждаются в поддержке и помощи, но и сельскохозяйственные животные, которые миллионами погибают ради того, чтобы люди употребляли их в пищу. Также это лесные звери — норки, песцы, которые погибают в пользу меховой индустрии. Мы пропагандируем не то чтобы отказ, но хотя бы какую-то поддержку животным», — поделилась девушка.