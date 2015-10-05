«Тепло не в мехе, тепло — в тебе!» В Перми прошла Всероссийская акция «Животные — не одежда»

Posted 5 октября 2015, 10:53
Published 5 октября 2015, 10:53
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Холодный воскресный день. Хочется закутаться в теплый плед и выпить кружку горячего чая. Но для кого-то 4 октября — это Всемирный день бездомных животных, а заодно повод выйти на улицу для участия в ежегодном «Антимеховом марше», который проводится в рамках всероссийской акции «Животные — не одежда».
Начало заявлено на 16:00 часов. К этому времени в назначенном месте собирается около 15 человек, позже подходят еще человек 10. Некоторые из них с собаками. Организаторы раздают участникам меховые шапки в виде голов животных, с ушками.
Позже они объясняют — это искусственный мех, а на ногах у них сапоги из искусственной кожи. Общий настрой позитивный, видно, что люди давно знакомы друг с другом — они стоят в общем кругу, оживленно разговаривают и смеются.
Подходим поближе к участникам акции и заводим беседу с одним из организаторов мероприятия Галиной Море. «Мы постоянно организуем различные мероприятия, такие как сегодня. Мы уже три года проводим «Антимеховой марш» в рамках всероссийской акции «Животные — не одежда», несколько месяцев назад проводили пикет против дельфинария. Мы пропагандируем не только отказ от меховых изделий, но и просто гуманный и этичный образ жизни, призываем людей придерживаться вегетарианства», — рассказывает девушка.
Основная деятельность их организации — не только пропаганда отказа от меха и мяса, но и помощь бездомным животным. По словам Гали, в прошлом году они спасли около 500 кошек — стерилизовали и пристроили к новым хозяевам.
«Хочется помогать не только бездомным животным, но и другим, также нуждающимся в помощи. Мы хотим показать, что не только собаки и кошки нуждаются в поддержке и помощи, но и сельскохозяйственные животные, которые миллионами погибают ради того, чтобы люди употребляли их в пищу. Также это лесные звери — норки, песцы, которые погибают в пользу меховой индустрии. Мы пропагандируем не то чтобы отказ, но хотя бы какую-то поддержку животным», — поделилась девушка.
Участники акции — это молодые люди, школьники и студенты, в основном от 15 до 30 лет. Но есть и исключения. Вместе с остальными в шествии принял участие седоволосый мужчина лет 70–75. Всего в мероприятии приняло участие чуть больше двух десятков людей.
Скоро участники марша начнут шествие. «Почему вы сегодня здесь?», — подходим к девушкам с «антимеховыми» плакатами. Чем больше людей выходит на подобные мероприятия, тем лучше, заявляют они. Кроме таких «прогулок», девушки подписывают всевозможные петиции в защиту животных: «это что-то незначительное, но опять же, чем больше, тем лучше», — говорит одна из них — «нужно привлекать к этой проблеме общество и не оставаться равнодушным».
На часах 16:20. Толпа начинает двигаться в сторону ДК Солдатова по аллее. Лозунги акции скандируют в мегафон, в руках участников транспаранты и плакаты. «Мех — это убийство!», «Жестокости — нет!», «Мода на убийство больше не в моде», «Тепло не в мехе, тепло — в тебе!», «Кожу, мех не покупай, индустрию разоряй!» — основные тезисы акции.
Мимо проходят люди, кто-то с улыбкой смотрит на происходящее, кто-то с недоумением. Интересуемся у проходящих мимо пожилых женщин, как они относятся к подобным акциям.
«Жизнь ребенка дороже, чем собака. Сейчас так много животных диких, они кусают людей», — заявляют пенсионерки. Объясняем им, в чем суть акции и получаем ответ: «Мы на Урале, как тут жить в искусственном? Мы знаем, что это такое искусственное, и что такое натуральное».
Идем дальше. Толпа медленно приближается к площади перед ДК Солдатова. Мимо идет молодая пара — Никита и Елена.
«Все правильно. Мы сами стараемся переходить на искусственные материалы, — говорят ребята. Елена добавляет: «Я сейчас перестала мясо есть. Если почитать поподробнее, посмотреть разные фильмы, можно увидеть, как это ужасно. Я не понимаю, как человек может есть мясо, когда узнает, каким путем оно попадает на стол».
Участники акции организованно встают в полукруг, в середину с мегафоном выходит Георгий Ситников — еще один организатор акции. Он говорит о защите животных и приглашает всех желающих подойти к мегафону и поделиться своим мнением. Желающих набралось человека четыре. Во время одной из речей акция в защиту животных чуть не переростает в политическую. «Будьте сознательны, думайте, что делаете и за кого голосуете», — сказал один из выступающих. После этого акция возвращается в первоначальное, зоозащитное русло.
Голос в мегафоне привлекает внимание мужчины с тремя детьми. Его зовут Алексей Якушев, он считает, что вопрос убийства животных — очень сложный и даже философский: «Человек является тем же зверем, который убивает других. Люди не задумываются над этим. Я считаю, что убийство животного приемлемо, никуда от этого не деться и даже участники акции либо когда-то носили кожу или мех, либо еще успеют его поносить. Хотя, по возможности, стараюсь мясо не употреблять».
После всех выступлений организаторы приглашают всех участников к ближайшей лавочке, чтобы попробовать привезенные вегетарианские вкусности — пирожки с капустой и овсяное печенье с горячим чаем. Еда оказалась очень даже ничего, совсем не пресная и вкусная.
Еще один из участников акции, представившийся Алексеем, участвует в движении вместе с женой. «Просто я люблю животных», — заявил мужчина. Вместе с женой Александрой они открыли магазин изделий из искусственного меха. Собственно говоря, многие из участников марша были одеты в эти вещи. Но, как заявляют сами ребята, на акции они не ради пиара или рекламы: «Даже визитки с собой нет вам дать», — шутит Александра.
Акция «Животные — не одежда» проводится последние несколько лет, за это время очень много людей узнало о данной проблеме и задумалось о ней. В России развивается вегетарианское сообщество, открываются специализированные магазины, например, изделий из искусственного меха или вегетарианской еды.
Организаторы движения придерживаются мнения, что необязательно полностью отказываться от мяса, но необходимо хотя бы сократить его потребление.