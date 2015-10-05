В Западно-Уральском банке Сбербанка стартовала акция для пенсионеров

Для участия в акции клиенту необходимо до 30 ноября оформить в офисе банка карту Сбербанк-Maestro «Социальная» и написать заявление в Пенсионный фонд РФ на перечисление пенсии в Сбербанк. После чего требуется зарегистрироваться, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 1227 либо отправив смс со словом АКЦИЯ на бесплатный номер 1227.