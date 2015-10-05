В Западно-Уральском банке Сбербанка стартовала акция для пенсионеров

Posted 5 октября 2015, 07:52
Published 5 октября 2015, 07:52
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Для участия в акции клиенту необходимо до 30 ноября оформить в офисе банка карту Сбербанк-Maestro «Социальная» и написать заявление в Пенсионный фонд РФ на перечисление пенсии в Сбербанк. После чего требуется зарегистрироваться, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 1227 либо отправив смс со словом АКЦИЯ на бесплатный номер 1227.
Первые зарегистрировавшиеся 80 тысяч участников получают гарантированный приз – 300 рублей на счет мобильного телефона, указанного в заявлении на открытие карты Сбербанк-Maestro «Социальная». Кроме того, участники акции имеют возможность стать обладателями одного из главных призов - микроволновые печи, мультиварки, пылесосы, мобильные телефоны.
«Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» – удобный вариант для начисления и надежного сохранения пенсии, – отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Григорий Капелюшник. – Кроме того, держатели этой карты получают дополнительный доход в 3,5% годовых на остаток средств, хранящихся на карте, а также доступ к основным банковским услугам».
Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» обслуживается бесплатно. Карта защищена электронным чипом. Держатели карты пользуются скидками и специальными предложениями партнеров Сбербанка и возможностями бонусной программы «Спасибо от Сбербанка».
Сбербанк выдал более 28 млн карт Сбербанк-Maestro «Социальная», предназначенных для пенсионеров. За прошедший год прирост составил 2,5 млн карт, в том числе с начала 2015 года – 2 млн В Западно-Уральском банке насчитывается более 1 млн 200 тыс. действующих карт Сбербанк-Maestro «Социальная».