Валерий Сухих выступил на Ассоциации законодателей ПФО

Posted 5 октября 2015, 04:58
Published 5 октября 2015, 04:58
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
2 октября в Пензе состоялось заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. Пермский край на форуме представлял председатель Законодательного собрания региона Валерий Сухих. Темой для обсуждения стали вопросы бюджетной политики, содействия законодателей в развитии бизнеса на территориях субъектов округа и обсуждение деятельности законодательных органов в сфере молодежной политики. Этому и был посвящен доклад Сухих.
Председатель парламента остановился на характеристике политического ландшафта, сложившегося в 2015 году, и на тех рисках, которые есть сегодня перед обществом и властью. В докладе шла речь о формах работы с молодежью, о ее вовлечении в политическую и общественную жизнь, о результатах этой деятельности. По словам Валерия Сухих, коллеги из представительных органов власти других регионов округа проявили интерес к наработкам в этой сфере, ведь многие из них являются уникальными как в масштабах округа, так и всей России.