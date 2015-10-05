Валерий Сухих выступил на Ассоциации законодателей ПФО

Председатель парламента остановился на характеристике политического ландшафта, сложившегося в 2015 году, и на тех рисках, которые есть сегодня перед обществом и властью. В докладе шла речь о формах работы с молодежью, о ее вовлечении в политическую и общественную жизнь, о результатах этой деятельности. По словам Валерия Сухих, коллеги из представительных органов власти других регионов округа проявили интерес к наработкам в этой сфере, ведь многие из них являются уникальными как в масштабах округа, так и всей России.