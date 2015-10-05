Виктор Басаргин принял участие в заседании правительственной комиссии по импортозамещению

Posted 5 октября 2015, 10:09
Published 5 октября 2015, 10:09
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Заседание комиссии по импортозамещению состоялось в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015».
Как отметил в своем выступлении министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в начале 2015 года минпромторгом по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева было утверждено 20 отраслевых планов импортозамещения, в которые вошло более 2,5 тыс. позиций и технологических направлений.
В июле губернатор Пермского края Виктор Басаргин и Денис Мантуров подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности. В августе Басаргин встретился с Владимиром Путиным, президент поддержал планы создания всей линейки современных двигателей на базе пермских разработок.
Как сообщают в пресс-службе губернатора, краевые власти ведут политику по созданию в регионе территориально-инновационных кластеров. Кластер технополис «Новый звездный» в конце прошлого года уже получил первую субсидию из федерального бюджета в 118 млн рублей, в том числе на создание регионального центра инжиниринга. В конце прошлого года заработал важнейший элемент кластера «Фотоника» — завод оптоволоконного кабеля «Инкаб». В его развитие уже направлено 665 млн рублей из федерального бюджета и собственных средств компании.
В рамках курса на импортозамещение региональные власти активно содействуют развитию одного из ключевых предприятий потенциального фармацевтического кластера — «Медисорб». Сейчас на предприятии завершается наладка высокотехнологичной линии фармацевтического производства. К 2020 году будет реализован крупный инвестпроект по увеличению мощностей почти на 70%.
Российский холдинг «Станкопром» в 2014 году приступил к реализации в крае двух масштабных инвестпроектов с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей. Проекты получили одобрение на предоставление 460 млн рублей господдержки.
Пермские предприятия получили 160 млн рублей в виде грантов федеральных министерств. Три проекта включены профильными министерствами в перечни приоритетных инвестиционных проектов. Это «Строительство завода деталей трубопроводов в г. Чайковский», «Развитие Краснокамской фабрики деревянной игрушки» и «Строительство завода по производству плит ОСП в Краснокамском районе».
Кроме того, ряд проектов в рамках импортозамещения реализуется и в сельском хозяйстве. 23 крупных местных сельхозпредприятия поставляют свою продукцию в торговые сети, за год было открыто пять новых фермерских магазинов, проведено более 400 ярмарок.