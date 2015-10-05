Виктор Басаргин принял участие в заседании правительственной комиссии по импортозамещению

Как сообщают в пресс-службе губернатора, краевые власти ведут политику по созданию в регионе территориально-инновационных кластеров. Кластер технополис «Новый звездный» в конце прошлого года уже получил первую субсидию из федерального бюджета в 118 млн рублей, в том числе на создание регионального центра инжиниринга. В конце прошлого года заработал важнейший элемент кластера «Фотоника» — завод оптоволоконного кабеля «Инкаб». В его развитие уже направлено 665 млн рублей из федерального бюджета и собственных средств компании.