properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2015, 10:09

Published 5 октября 2015, 10:09

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Виктор Басаргин принял участие в заседании правительственной комиссии по импортозамещению

Виктор Басаргин принял участие в заседании правительственной комиссии по импортозамещению

5 октября 2015, 10:09
Фото: Properm.ru.
На рабочей встрече присутствовали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, глава минпромторга России Денис Мантуров и руководители регионов страны.

Заседание комиссии по импортозамещению состоялось в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015».

Как отметил в своем выступлении министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в начале 2015 года минпромторгом по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева было утверждено 20 отраслевых планов импортозамещения, в которые вошло более 2,5 тыс. позиций и технологических направлений.

В июле губернатор Пермского края Виктор Басаргин и Денис Мантуров подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности. В августе Басаргин встретился с Владимиром Путиным, президент поддержал планы создания всей линейки современных двигателей на базе пермских разработок.

Как сообщают в пресс-службе губернатора, краевые власти ведут политику по созданию в регионе территориально-инновационных кластеров. Кластер технополис «Новый звездный» в конце прошлого года уже получил первую субсидию из федерального бюджета в 118 млн рублей, в том числе на создание регионального центра инжиниринга. В конце прошлого года заработал важнейший элемент кластера «Фотоника» — завод оптоволоконного кабеля «Инкаб». В его развитие уже направлено 665 млн рублей из федерального бюджета и собственных средств компании.

В рамках курса на импортозамещение региональные власти активно содействуют развитию одного из ключевых предприятий потенциального фармацевтического кластера — «Медисорб». Сейчас на предприятии завершается наладка высокотехнологичной линии фармацевтического производства. К 2020 году будет реализован крупный инвестпроект по увеличению мощностей почти на 70%.

Российский холдинг «Станкопром» в 2014 году приступил к реализации в крае двух масштабных инвестпроектов с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей. Проекты получили одобрение на предоставление 460 млн рублей господдержки.

Пермские предприятия получили 160 млн рублей в виде грантов федеральных министерств. Три проекта включены профильными министерствами в перечни приоритетных инвестиционных проектов. Это «Строительство завода деталей трубопроводов в г. Чайковский», «Развитие Краснокамской фабрики деревянной игрушки» и «Строительство завода по производству плит ОСП в Краснокамском районе».

Кроме того, ряд проектов в рамках импортозамещения реализуется и в сельском хозяйстве. 23 крупных местных сельхозпредприятия поставляют свою продукцию в торговые сети, за год было открыто пять новых фермерских магазинов, проведено более 400 ярмарок.

#Бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика