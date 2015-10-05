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Posted 5 октября 2015, 11:03

Published 5 октября 2015, 11:03

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Во исполнение указа президента! В Перми уничтожили 7 тонн неизвестных яблок

Во исполнение указа президента! В Перми уничтожили 7 тонн неизвестных яблок

5 октября 2015, 11:03
Фото: Properm.ru.
Фрукты были обнаружены на оптовых складах в Дзержинском районе Перми.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Пермскому краю, Пермской таможни и Пермской транспортной прокуратуры обнаружили на оптовых складах в Дзержинском районе две партии яблок без маркировки и сопроводительных документов. Общий вес фруктов неизвестного происхождения составил 7,4 тонн.

Как сообщили в Россельхознадзоре, «во исполнение во исполнение указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах» вся продукция была уничтожена на полигоне ТБО путем механического воздействия.

#Общество#Санкции россии
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