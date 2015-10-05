Во исполнение указа президента! В Перми уничтожили 7 тонн неизвестных яблок

Posted 5 октября 2015, 11:03
Published 5 октября 2015, 11:03
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Сотрудники управления Россельхознадзора по Пермскому краю, Пермской таможни и Пермской транспортной прокуратуры обнаружили на оптовых складах в Дзержинском районе две партии яблок без маркировки и сопроводительных документов. Общий вес фруктов неизвестного происхождения составил 7,4 тонн.
Как сообщили в Россельхознадзоре, «во исполнение во исполнение указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах» вся продукция была уничтожена на полигоне ТБО путем механического воздействия.