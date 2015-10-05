Во исполнение указа президента! В Перми уничтожили 7 тонн неизвестных яблок

Сотрудники управления Россельхознадзора по Пермскому краю, Пермской таможни и Пермской транспортной прокуратуры обнаружили на оптовых складах в Дзержинском районе две партии яблок без маркировки и сопроводительных документов. Общий вес фруктов неизвестного происхождения составил 7,4 тонн.