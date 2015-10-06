8 и 9 октября в Прикамье ожидаются сильные снегопады

По данным ГИС-центра ПГНИУ, ожидаемая интенсивность осадков близка к наблюдавшейся 18 октября 2014 года. Тогда за ночь выпало до 21 мм снега. Высота снежного покрова в Перми к утру 20 октября достигла 29 см. На этот раз осадки ожидаются на более высоком температурном фоне, близком к 0°.