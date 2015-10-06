8 и 9 октября в Прикамье ожидаются сильные снегопады

Posted 6 октября 2015, 06:56
Published 6 октября 2015, 06:56
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Днем 8 октября и в ночь на 9 октября в Пермском крае ожидаются дожди и снегопады.
По данным ГИС-центра ПГНИУ, ожидаемая интенсивность осадков близка к наблюдавшейся 18 октября 2014 года. Тогда за ночь выпало до 21 мм снега. Высота снежного покрова в Перми к утру 20 октября достигла 29 см. На этот раз осадки ожидаются на более высоком температурном фоне, близком к 0°.
С 9 по 11 октября на Среднем Урале будет аномально холодная погода, на 5–7 градусов ниже климатической нормы.
Сегодня, 6 октября, дневная температура в Перми не поднимется выше +6 градусов. Вечером температура начнет понижаться. К утру 7 октября в Прикамье ожидаются заморозки, до -5 градусов ночью. В Перми температура опустится до -2 градусов. Завтра днем возможен мокрый снег при максимальной температуре до 3 градусов тепла.