Незаконную постройку на Попова, 46а снесут за 6 млн рублей

Posted 6 октября 2015, 07:52
Published 6 октября 2015, 07:52
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Пермская служба судебных приставов обратилась в федеральный аппарат судебных приставов с просьбой выделить деньги на снос незаконно построенного 6-этажного административного здания в центре города, на Попова, 46а. Впоследствии деньги будут взысканы с застройщика — предпринимателя Баграта Велиадзе, сообщает ИА «Перископ». Ориентировочно для сноса здания потребуется около 6 млн рублей.
Напомним, суды по данному делу проходили еще два года назад. Истцами выступили жильцы одноэтажного дома по соседству, по адресу Екатерининская, 109, пострадавшие от незаконной застройки, из-за которой захвачен фрагмент их земельного участка. В результате суд признал незаконность постройки и постановил остановить строительство, но строительство было продолжено. Сейчас стройка заморожена, с Баграта Велиадзе взята расписка о том, что он возместит все средства, потраченные на снос здания.
Право собственности на земельный участок Велиадзе передал сначала группе своих родственников, а на сегодня — своему доверенному лицу, некоему Павлу Кузнецову. Тем не менее обязанность по сносу самоволки возложена судом на застройщика.