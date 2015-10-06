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Posted 6 октября 2015, 07:52

Published 6 октября 2015, 07:52

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Незаконную постройку на Попова, 46а снесут за 6 млн рублей

Незаконную постройку на Попова, 46а снесут за 6 млн рублей

6 октября 2015, 07:52
Фото: Properm.ru.
Судебный процесс по поводу признания незаконности застройки и сноса здания тянется уже два года.

Пермская служба судебных приставов обратилась в федеральный аппарат судебных приставов с просьбой выделить деньги на снос незаконно построенного 6-этажного административного здания в центре города, на Попова, 46а. Впоследствии деньги будут взысканы с застройщика — предпринимателя Баграта Велиадзе, сообщает ИА «Перископ». Ориентировочно для сноса здания потребуется около 6 млн рублей.

Напомним, суды по данному делу проходили еще два года назад. Истцами выступили жильцы одноэтажного дома по соседству, по адресу Екатерининская, 109, пострадавшие от незаконной застройки, из-за которой захвачен фрагмент их земельного участка. В результате суд признал незаконность постройки и постановил остановить строительство, но строительство было продолжено. Сейчас стройка заморожена, с Баграта Велиадзе взята расписка о том, что он возместит все средства, потраченные на снос здания.

Право собственности на земельный участок Велиадзе передал сначала группе своих родственников, а на сегодня — своему доверенному лицу, некоему Павлу Кузнецову. Тем не менее обязанность по сносу самоволки возложена судом на застройщика.

#Недвижимость
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