Незаконную постройку на Попова, 46а снесут за 6 млн рублей

Напомним, суды по данному делу проходили еще два года назад. Истцами выступили жильцы одноэтажного дома по соседству, по адресу Екатерининская, 109, пострадавшие от незаконной застройки, из-за которой захвачен фрагмент их земельного участка. В результате суд признал незаконность постройки и постановил остановить строительство, но строительство было продолжено. Сейчас стройка заморожена, с Баграта Велиадзе взята расписка о том, что он возместит все средства, потраченные на снос здания.