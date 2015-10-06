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Posted 6 октября 2015, 08:03

Published 6 октября 2015, 08:03

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Открыта горячая линия по вопросам покупки жилья с господдержкой

Открыта горячая линия по вопросам покупки жилья с господдержкой

6 октября 2015, 08:03
Фото: Properm.ru.
Экспертом горячей линии выступит компания PAN City Group.

С 6 октября по 14 октября 2015 года действует бесплатная горячая линия по вопросам использования субсидий с целью приобретения жилья: материнского капитала, военного сертификата, субсидии по программе «Молодая семья».

Линия будет работать по номеру: (342) 257-17-17 в будние дни с 9:00 до 18:00.

Во время работы горячей линии пермяки смогут получить ответы на вопросы:

  • Требования, предъявляемые к жилью, приобретаемому с помощью средств субсидии: материнского капитала, военного сертификата, субсидии по программе «Молодая семья».
  • Условия использования субсидии для приобретения квартиры на рынке новостроек и вторичного жилья: время оформления сделки, время поступления денежных средств на счет продавца.
  • Условия внесения доплаты в случае, когда стоимость квартиры превышает наминал жилищного сертификата.

Сегодня в целях оказания материальной поддержки семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, действуют ряд городских и федеральных программ, которые предоставляют специальные субсидии. Данные средства могут быть использованы для финансирования строящегося жилья, квартир на вторичном рынке, приобретения загородной недвижимости.

Для того чтобы получить субсидию, необходимо собрать полный пакет документов, правильно оформить бумаги, подобрать вариант жилья. В рамках горячей линии специалисты PAN City Group бесплатно окажут консультационные услуги по вопросам использования субсидий с целью приобретения жилья.

На правах рекламы.

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