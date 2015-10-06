Открыта горячая линия по вопросам покупки жилья с господдержкой

Posted 6 октября 2015, 08:03
Published 6 октября 2015, 08:03
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
С 6 октября по 14 октября 2015 года действует бесплатная горячая линия по вопросам использования субсидий с целью приобретения жилья: материнского капитала, военного сертификата, субсидии по программе «Молодая семья».
Линия будет работать по номеру: (342) 257-17-17 в будние дни с 9:00 до 18:00.
Во время работы горячей линии пермяки смогут получить ответы на вопросы:
Сегодня в целях оказания материальной поддержки семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, действуют ряд городских и федеральных программ, которые предоставляют специальные субсидии. Данные средства могут быть использованы для финансирования строящегося жилья, квартир на вторичном рынке, приобретения загородной недвижимости.
Для того чтобы получить субсидию, необходимо собрать полный пакет документов, правильно оформить бумаги, подобрать вариант жилья. В рамках горячей линии специалисты PAN City Group бесплатно окажут консультационные услуги по вопросам использования субсидий с целью приобретения жилья.
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