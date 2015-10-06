Открыта горячая линия по вопросам покупки жилья с господдержкой

Сегодня в целях оказания материальной поддержки семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, действуют ряд городских и федеральных программ, которые предоставляют специальные субсидии. Данные средства могут быть использованы для финансирования строящегося жилья, квартир на вторичном рынке, приобретения загородной недвижимости.