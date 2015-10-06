Последний подозреваемый в убийстве на Екатерининской сдался полиции

Его брат — Евгений Султанов — был взят под арест одним из первых. Ему и Виктору Богомягкову уже предъявлено обвинение. Третий задержанный был отпущен под подписку о невыезде, его имя не разглашается в интересах следствия. Александр Лозенко, который находился в розыске с Андреем Султановым, был задержан 28 сентября в Кизеле. В задержании принимали участие бойцы специального отряда быстрого реагирования. Сейчас он заключен под стражу. Все пятеро являются жителями Гайвы, дружили с детства и занимались боксом.