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Posted 6 октября 2015, 11:36

Published 6 октября 2015, 11:36

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Последний подозреваемый в убийстве на Екатерининской сдался полиции

Последний подозреваемый в убийстве на Екатерининской сдался полиции

6 октября 2015, 11:36
Фото: Properm.ru.
Андрей Султанов пришел с повинной 5 октября.

Пятый подозреваемый в убийстве и краже сумки с 28 млн рублей на Екатерининской Андрей Султанов сдался полиции 5 октября. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. Около 18:00 он пришел в полицию со своим адвокатом, где написал явку с повинной.

Его брат — Евгений Султанов был взят под арест одним из первых. Ему и Виктору Богомягкову уже предъявлено обвинение. Третий задержанный был отпущен под подписку о невыезде, его имя не разглашается в интересах следствия. Александр Лозенко, который находился в розыске с Андреем Султановым, был задержан 28 сентября в Кизеле. В задержании принимали участие бойцы специального отряда быстрого реагирования. Сейчас он заключен под стражу. Все пятеро являются жителями Гайвы, дружили с детства и занимались боксом.

Напомним, 22 июля 2015 года во дворе одного из домов по улице Екатерининской был убит основатель пермского скаутского движения — 51-летний Андрей Шаров. По словам родственников, мужчина подрабатывал охранником в частном агентстве и был в ту ночь на вызове. Во время нападения из огнестрельного оружия был ранен мужчина, личность которого не разглашается в интересах следствия. Следователи считают, что убитый и раненый были причастны к обналичиванию денежных средств. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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