СМИ: в Перми объявлен план «Перехват» для поимки грабителей на иномарке

Posted 6 октября 2015, 13:13
Published 6 октября 2015, 13:13
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В Перми объявлен план «Перехват» для поимки грабителей. По информации «Эха Перми», около 15:30 двое невооруженных мужчин напали на молодого водителя «Сузуки» возле краевого колледжа искусств и культуры. Грабители якобы отобрали у пострадавшего сумку с 1,5 млн рублей, а затем скрылись на черной на черной «Тойота Камри».
В пресс-службе полиции уточнили, что информации о «Перехвате» у них нет. Заявление об ограблении на улице Мира в правоохранительные органы действительно поступало. Из машины потерпевшего были похищены личные вещи. Что именно украдено — пока неизвестно. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.