properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября 2015, 13:13

Published 6 октября 2015, 13:13

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

СМИ: в Перми объявлен план «Перехват» для поимки грабителей на иномарке

СМИ: в Перми объявлен план «Перехват» для поимки грабителей на иномарке

6 октября 2015, 13:13
Фото: Properm.ru.
Предположительно, у молодого человека была похищена сумка с 1,5 млн рублей.

В Перми объявлен план «Перехват» для поимки грабителей. По информации «Эха Перми», около 15:30 двое невооруженных мужчин напали на молодого водителя «Сузуки» возле краевого колледжа искусств и культуры. Грабители якобы отобрали у пострадавшего сумку с 1,5 млн рублей, а затем скрылись на черной на черной «Тойота Камри».

В пресс-службе полиции уточнили, что информации о «Перехвате» у них нет. Заявление об ограблении на улице Мира в правоохранительные органы действительно поступало. Из машины потерпевшего были похищены личные вещи. Что именно украдено — пока неизвестно. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика