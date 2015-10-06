СМИ: в Перми объявлен план «Перехват» для поимки грабителей на иномарке

В пресс-службе полиции уточнили, что информации о «Перехвате» у них нет. Заявление об ограблении на улице Мира в правоохранительные органы действительно поступало. Из машины потерпевшего были похищены личные вещи. Что именно украдено — пока неизвестно. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.