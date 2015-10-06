У клиентов Сбербанка появилась возможность сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании

Posted 6 октября 2015, 07:54
Published 6 октября 2015, 07:54
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Стоимость пакета услуг «Минимальный» составляет 1 400 рублей в месяц. В эту сумму входит доступ к системе «Сбербанк Бизнес онлайн», ведение счета, прием наличных денежных средств через устройства самообслуживания, а также с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету (лимит операций – 50 тыс. рублей в месяц), обработку внешних и внутренних платежных поручений, поступивших по каналам дистанционного банковского обслуживания (до 5 операций в месяц).
Для подключения пакета «Минимальный» необходимо заполнить заявление в офисе банка. Пакет услуг будет подключен с первого числа следующего месяца. По итогам сентября пакет услуг «Минимальный» подключили 266 клиентов Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк.
«Сбербанк предоставляет широкий спектр банковских сервисов для обеспечения надежного и стабильного функционирования бизнеса клиента. – отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников. - Клиентам Сбербанка доступны инновационные и надежные системы дистанционного обслуживания, повышающие эффективность бизнеса».
Подробную информацию о пакете услуг можно получить на сайте Сбербанка в разделе «Малому бизнесу».