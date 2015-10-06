У клиентов Сбербанка появилась возможность сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании

Стоимость пакета услуг «Минимальный» составляет 1 400 рублей в месяц. В эту сумму входит доступ к системе «Сбербанк Бизнес онлайн», ведение счета, прием наличных денежных средств через устройства самообслуживания, а также с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету (лимит операций – 50 тыс. рублей в месяц), обработку внешних и внутренних платежных поручений, поступивших по каналам дистанционного банковского обслуживания (до 5 операций в месяц).