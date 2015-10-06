В Перми прошла акция «День открытых людей» компании Tele2

«В этом году Пермь первый раз присоединилась к федеральной акции Tele2 «День открытых людей». В этот день мы выходим к своим клиентам и лично рассказываем о своих новых акциях и услугах. Мы слушаем и отрабатываем информацию — это отличный инструмент для совершенствования самих себя, — отмечает Прахов. — Сидя в кабинетах, своего клиента не увидишь. Здесь же наоборот, прямое общение с нашими любимыми абонентами. Последнее время это стало моей работой. Мы регулярно запускаем Tele2 в регионах. В Оренбурге, Кургане, Тюмени, Екатеринбурге мы общаемся не только с нашими коллегами, но и с их клиентами».