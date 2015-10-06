В Перми прошла акция «День открытых людей» компании Tele2

Posted 6 октября 2015, 10:00
Published 6 октября 2015, 10:00
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
В минувшую пятницу в Пермском крае прошла акция «День открытых людей» от компании Tele2. Все сотрудники: маркетологи, техническая служба, топ-менеджеры компании вышли в салоны продаж, чтобы пообщаться с клиентами. Промоутерами в этот день стали те, кто обычно занимается совершенно другой работой.
«День открытых людей» — это уникальная возможность для жителей региона пообщаться с теми, кто непосредственно разрабатывает тарифы и услуги, а также обеспечивает качество связи. В этот день представители Tele2 ответили на все вопросы абонентов.
Более 50 менеджеров по всему городу не только консультировали клиентов, но и дарили хорошее настроение и приятные сувениры.
«Пользуюсь этим оператором с детства. Меня устраивают цены и качество связи. Все мои друзья и родственники давно перешли на Tele2», — поделился Евгений, клиент мобильного оператора.
Для сотрудников Tele2 «День открытых людей» особенный.
«Я считаю, что это отличная практика для всех сотрудников компании. Мы получаем от абонентов обратную связь и рады видеть их лично. Очень приятно, когда люди тепло отзываются о качестве нашей работы», — отмечает девушка.
Татьяна: «В Tele2 я с 2014 года. «День открытых людей» отличная акция, есть возможность понять, что нужно исправить, чтобы людям было удобнее пользоваться услугами нашего оператора».
Акция «День открытых людей» прошла в салонах связи в Перми и Березниках. Всего в Пермском крае работает более 67 салонов продаж и модулей Tele2. В них можно получить весь комплекс услуг мобильной связи: подключиться к услугам сотового оператора, выбрать подходящий тарифный план, заменить sim-карту, настроить мобильный интернет, узнать об опциях по национальному и мировому роумингу. В каждом салоне клиенты могут пополнить счет мобильного телефона.
«Нужно чтобы люди знали нас и доверяли, видели, что нам нравится работать вместе с ними. Мы планируем продолжать наши акции и ездить по другим городам края. Так мы проявляем больше заботы о наших клиентах, даже в такую погоду», — рассказывает Елена.
В такой день все менеджеры выходят, чтобы пообщаться с абонентами, и конечно, директор филиала не исключение.
«В этом году Пермь первый раз присоединилась к федеральной акции Tele2 «День открытых людей». В этот день мы выходим к своим клиентам и лично рассказываем о своих новых акциях и услугах. Мы слушаем и отрабатываем информацию — это отличный инструмент для совершенствования самих себя, — отмечает Прахов. — Сидя в кабинетах, своего клиента не увидишь. Здесь же наоборот, прямое общение с нашими любимыми абонентами. Последнее время это стало моей работой. Мы регулярно запускаем Tele2 в регионах. В Оренбурге, Кургане, Тюмени, Екатеринбурге мы общаемся не только с нашими коллегами, но и с их клиентами».
«Бренд «Tele2» в Перми совсем недавно, но та система, которая была раньше совершенствуется: мы постоянно улучшаем качество сети и строим новые базовые станции», — отмечает Прахов.
Директор компании также отметил, что акции в Перми будут регулярными и жителей города ждет еще много приятных сюрпризов.
В Пермском крае «День открытых людей» прошел впервые, а в России Tele2 уже седьмой раз провела всероссийскую акцию. В этом году по всей России в мероприятии приняло участие рекордное количество сотрудников компании — 2 300 человек. Седьмой «День открытых людей» показал впечатляющие результаты и побил рекорды всех предыдущих акций. В этом году в мероприятии было задействовано 750 точек продаж Tele2 в 56 регионах России. Количество подключений в салонах Tele2, участвовавших в мероприятии, увеличилось на 65% по сравнению с обычным рабочим днем.