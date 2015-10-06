properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября 2015, 05:50

Published 6 октября 2015, 05:50

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Перми за 2015 год планируют уволить 11 тыс. человек

В Перми за 2015 год планируют уволить 11 тыс. человек

6 октября 2015, 05:50
Фото: Properm.ru.
На 12 предприятиях города действует неполная рабочая неделя для 3,6 тыс. работников.

Подведены итоги состояния рынка труда в Перми за январь-октябрь 2015 года, сообщает Служба занятости населения. За девять месяцев в Службу занятости обратилось 44,3 тыс. человек.

В то же время, 7 тыс. граждан присвоен статус безработного, а по состоянию рынка на 1 октября эта цифра составила 3,9 тыс. человек. Уровень безработицы составил 0,76% от численности экономически активного населения и ниже краевого уровня (1,65%).

На 1 октября 2015 года на 12 предприятиях города действует неполная рабочая неделя для 3,6 тыс. работников, три предприятия сообщили о введении режима простоя по вине работодателя для 48 человек, а на одном предприятии в отпуске без сохранения зарплаты находится 43 человека. Всего в 2015 году планируется сократить 11 тыс. человек, по данным, предоставленным работодателями. Наиболее крупные высвобождения отмечены в таких видах экономической деятельности как: «Производство машин и оборудования» — 14,1%, «Государственное управление и безопасность» — 19,9%, «Производство и передача электроэнергии» — 8,7%, «Деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ» — 7,8% и другие.

В течение отчетного периода удалось оказать содействие в трудоустройстве 7,2 тыс. человек.

#Общество#Безработица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика