В Перми за 2015 год планируют уволить 11 тыс. человек

На 1 октября 2015 года на 12 предприятиях города действует неполная рабочая неделя для 3,6 тыс. работников, три предприятия сообщили о введении режима простоя по вине работодателя для 48 человек, а на одном предприятии в отпуске без сохранения зарплаты находится 43 человека. Всего в 2015 году планируется сократить 11 тыс. человек, по данным, предоставленным работодателями. Наиболее крупные высвобождения отмечены в таких видах экономической деятельности как: «Производство машин и оборудования» — 14,1%, «Государственное управление и безопасность» — 19,9%, «Производство и передача электроэнергии» — 8,7%, «Деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ» — 7,8% и другие.