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Posted 6 октября 2015, 08:16

Published 6 октября 2015, 08:16

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Прикамье 29-летний мужчина срезал 10 км кабеля

В Прикамье 29-летний мужчина срезал 10 км кабеля

6 октября 2015, 08:16
Фото: Properm.ru.
Полицией доказано 18 преступных эпизодов.

В Чусовом осудили 29-летнего мужчину, обвиняемого в серии краж и порче объектов жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба МВД.

Следствием установлено, что в течение 2014–2015 годов в Чусовском районе, между Калино и Мичурино, мужчина перерезал и похищал кабельные провода. В результате его действий были повреждены объекты энергетики.

За всю свою преступную деятельность злоумышленник украл около 10 км кабеля. Полицией доказано 18 преступных эпизодов.

Суд признал мужчину виновным и назначил 1 год и 2 месяца исправительных работ, а также обязал взыскать 200 тыс. рублей материального ущерба.

#Происшествия
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