В Прикамье 29-летний мужчина срезал 10 км кабеля

Posted 6 октября 2015, 08:16
Published 6 октября 2015, 08:16
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
В Чусовом осудили 29-летнего мужчину, обвиняемого в серии краж и порче объектов жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба МВД.
Следствием установлено, что в течение 2014–2015 годов в Чусовском районе, между Калино и Мичурино, мужчина перерезал и похищал кабельные провода. В результате его действий были повреждены объекты энергетики.
За всю свою преступную деятельность злоумышленник украл около 10 км кабеля. Полицией доказано 18 преступных эпизодов.
Суд признал мужчину виновным и назначил 1 год и 2 месяца исправительных работ, а также обязал взыскать 200 тыс. рублей материального ущерба.