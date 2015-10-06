Выборы нового главы Краснокамска состоятся 29 октября

Posted 6 октября 2015, 10:47
Published 6 октября 2015, 10:47
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Дума Краснокамска и глава Краснокамского района Юрий Крестьянников сформировали состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Краснокамска. Сам конкурс представительным органом назначен на 29 октября, пишет «Ъ».
В состав конкурсной комиссии вошли спикер гордумы Галина Ушакова, депутаты Святослав Урахов и Олег Сергеев, глава района Юрий Крестьянников делегировал в нее своего заместителя Юрия Трухина, а так же советника главы Наталью Згоржельскую.
Согласно региональному выборному законодательству глава городского поселения избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Сейчас обязанности главы города исполняет замглавы по развитию инфраструктуры Виктор Хмыз.
Напомним, прежний глава Краснокамска Юрий Чечеткин в августе был отправлен в отставку по инициативе губернатора Виктора Басаргина. Глава пытался оспорить решение думы о своей отставке, а так же законность инициативы губернатора в судах, но и городской суд Краснокамска, и Ленинский районный суд Перми, и Пермский краевой суд подтвердили законность и принятого думой решения, и инициативы губернатора.