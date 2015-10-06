Выборы нового главы Краснокамска состоятся 29 октября

Напомним, прежний глава Краснокамска Юрий Чечеткин в августе был отправлен в отставку по инициативе губернатора Виктора Басаргина. Глава пытался оспорить решение думы о своей отставке, а так же законность инициативы губернатора в судах, но и городской суд Краснокамска, и Ленинский районный суд Перми, и Пермский краевой суд подтвердили законность и принятого думой решения, и инициативы губернатора.