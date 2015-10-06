Зоя Бербер вошла в топ-20 самых сексуальных женщин России

Posted 6 октября 2015, 06:36
Published 6 октября 2015, 06:36
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Мужской журнал MAXIM формирует рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны 2015». Голосование открыто, пока пермская актриса Зоя Бербер занимает в списке 20-ую строчку.
Девушка получила широкую известность после роли Леры в сериале «Реальные пацаны». В прошлом году Зоя Бербер заняла в рейтинге шестое место. В конце июня 2015 года актриса стала мамой, у нее родилась дочка.
На первом месте рейтинга сейчас 28-летняя актриса и певица Настасья Самбурская, известная поклонникам сериала «Универ. Новая общага» по роли Кристины Соколовской. На втором месте — 33-летняя певица и актриса Вера Брежнева, на третьем — 32-летняя актриса Наталья Рудова.
Окончательные результаты будут зависеть от мнения экспертного жюри, они станут известны 13 ноября.