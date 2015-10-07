Главой Свердловского района Перми предлагают назначить начальника полиции

Posted 7 октября 2015, 04:44
Published 7 октября 2015, 04:44
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов направил на согласование в Пермскую городскую Думу кандидатуру Андрея Усова, которого предлагается утвердить главой администрации Свердловского района. Планируется, что этот вопрос будет включен в повестку октябрьского пленарного заседания.
Ранее Самойлов провел консультации по поводу назначения начальника пермского УМВД с Советом директоров Свердловского района, а также депутатами, представляющими район в гордуме.
Сам Андрей Усов почти 20 лет отдал службе в полиции и закончил службу в должности начальника УМВД по Пермскому краю в звании полковника.
Предыдущий глава администрации Свердловского района Иван Воронов возглавит администрацию поселка Новые Ляды. Одной из его главных задач на этом посту станет содействие развитию Технополиса «Новый Звездный».