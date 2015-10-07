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Posted 7 октября 2015, 04:44

Published 7 октября 2015, 04:44

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Главой Свердловского района Перми предлагают назначить начальника полиции

Главой Свердловского района Перми предлагают назначить начальника полиции

7 октября 2015, 04:44
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Дмитрий Самойлов предложил Андрея Усова на этот пост.

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов направил на согласование в Пермскую городскую Думу кандидатуру Андрея Усова, которого предлагается утвердить главой администрации Свердловского района. Планируется, что этот вопрос будет включен в повестку октябрьского пленарного заседания.

Ранее Самойлов провел консультации по поводу назначения начальника пермского УМВД с Советом директоров Свердловского района, а также депутатами, представляющими район в гордуме.

Сам Андрей Усов почти 20 лет отдал службе в полиции и закончил службу в должности начальника УМВД по Пермскому краю в звании полковника.

Предыдущий глава администрации Свердловского района Иван Воронов возглавит администрацию поселка Новые Ляды. Одной из его главных задач на этом посту станет содействие развитию Технополиса «Новый Звездный».

#Политика#Кадровые перестановки
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