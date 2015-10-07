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Posted 7 октября 2015, 11:40

Published 7 октября 2015, 11:40

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

МЧС предупреждает: на Прикамье обрушится мокрый снег и порывы ветра до 20-25 м/c

МЧС предупреждает: на Прикамье обрушится мокрый снег и порывы ветра до 20-25 м/c

7 октября 2015, 11:40
Фото: Properm.ru.
Ненастная погода продлится с 7 по 9 октября.

Главное управление МЧС России сообщает, что по данным Пермского гидрометцентра, с 7 по 9 октября в Пермском крае и в Перми ожидается ухудшение погоды. Жителей города и края ожидает мокрый снег, метель, гололед и налипание мокрого снега. Также на дорогах образуется гололедица.

Ветер будет дуть с северо—восточного направления и достигнет скорости 20-25 м/с. Температура воздуха будет достигать: ночью 0,-5, днем -2,+3.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, т.к. сильные порывы ветра могут их повредить. Будьте осторожны и внимательны на дорогах. Водителям, просьба соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержитесь от дальних поездок и использования личного автотранспорта.

#Общество#Мчс
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