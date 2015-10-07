МЧС предупреждает: на Прикамье обрушится мокрый снег и порывы ветра до 20-25 м/c

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, т.к. сильные порывы ветра могут их повредить. Будьте осторожны и внимательны на дорогах. Водителям, просьба соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержитесь от дальних поездок и использования личного автотранспорта.