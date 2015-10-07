Роспотребнадзор изъял из пермского магазина некачественную сгущенку из Кемеровской области

Posted 7 октября 2015, 09:35
Published 7 октября 2015, 09:35
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении продуктового магизина с юридическим наванием ООО «ТД «Здравино», ведомство выявило факт реализации сугщенного молока «Тяжин» производства ООО «Кузбассконсервмолоко» (Кемеровская область) с признаками фальсификации растительными жирами. Это подтвердил результат лабораторных исследований.
По данным лабораторных исследований, проба сгущенного молока не соответствовала требованиям технического регламента таможенного союза. Фактическое содержание белка в сухом молочном остатке составило 24,8% при нормативном значении не менее 34%, также выяснилось, что что жировая фаза сгущенного молока фальсифицировалась жирами немолочного происхождения.
Кроме того, содержащаяся в сопроводительных документах и на этикетках информация о продукции не соответствовала требованиям регламента.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проследило весь путь движения продукции по цепочке «изготовитель — поставщик — продавец». Из оборота в ООО «ТД «Здравино» изъято 9 банок сгущенного молока по 360 г, оставшихся на остатке в организации.
В отношении изготовителя фальсифицированной продукции ООО «Кузбассконсервмолоко» за нарушение обязательных требований составлен протокол и направлен в управление Роспотребнадзора по Кемеровской области. В адрес производителя, поставщиков и реализатора продукции управление направило предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.