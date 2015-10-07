Роспотребнадзор изъял из пермского магазина некачественную сгущенку из Кемеровской области

По данным лабораторных исследований, проба сгущенного молока не соответствовала требованиям технического регламента таможенного союза. Фактическое содержание белка в сухом молочном остатке составило 24,8% при нормативном значении не менее 34%, также выяснилось, что что жировая фаза сгущенного молока фальсифицировалась жирами немолочного происхождения.