В Пермском университете опять отменяют занятия из-за отсутствия воды

Posted 7 октября 2015, 08:25
Published 7 октября 2015, 08:25
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Завтра, 8 октября с 10:00 часов «НОВОГОР-Прикамье» отключит воду на аварийном участке водовода на ул. Генкеля, 6. Это связано с прошлой аварией, произошедшей 1 октября. После устранения аварии, ночью произошла еще одна утечка воды.
В этот раз водовод отключат для санации. В Пермском университете в этот день опять отменяют занятия. Студентов и преподавателей отпустят в 11:30 часов.
Без воды останутся:
— ул. Генкеля 1,1а, 1 б, 3, 4, 5,6,7,7а, 8,9 (гостиница), 16 (кафе),
— ул. Букерева 10, 15, 16,9,
— ул. Сухобруса 12,
— ул. Дзержинского 18,28,1,
— ул. Данщина 5,7,
— ул. Ленина, 89.
Включение водовода планируется 9 октября в 10:00 утра.