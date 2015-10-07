В Свердловском районе комиссия по чрезвычайным ситуациям признала аварийным три дома

Posted 7 октября 2015, 05:56
Published 7 октября 2015, 05:56
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Дома признали аварийными по итогам обследования несущих стен и конструктивных элементов, пишет портал zvzda.ru.
Сейчас дополнительно предстоит обследовать фундамент здания. Собственникам необходимо провести общее собрание, на котором главным вопросом станет - брать деньги на ремонт в фонде капремонта или признавать дом подлежащим сносу.
По данным портала, администрацию района предупредили, что нужно быть готовым к возможному расселению жителей. В пресс-службе администрации Перми Properm.ru сообщили, что информация уточняется.