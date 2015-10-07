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Posted 7 октября 2015, 05:56

Published 7 октября 2015, 05:56

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Свердловском районе комиссия по чрезвычайным ситуациям признала аварийным три дома

В Свердловском районе комиссия по чрезвычайным ситуациям признала аварийным три дома

7 октября 2015, 05:56
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аварийное жилье
Аварийными признаны дома по адресам: улица Куйбышева 107, 86 и улица Краснополянская 13.

Дома признали аварийными по итогам обследования несущих стен и конструктивных элементов, пишет портал zvzda.ru.

Сейчас дополнительно предстоит обследовать фундамент здания. Собственникам необходимо провести общее собрание, на котором главным вопросом станет - брать деньги на ремонт в фонде капремонта или признавать дом подлежащим сносу.

По данным портала, администрацию района предупредили, что нужно быть готовым к возможному расселению жителей. В пресс-службе администрации Перми Properm.ru сообщили, что информация уточняется.

#Недвижимость#Аварийное жилье
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