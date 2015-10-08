Бывший главный дорожник Прикамья Сергей Белоконь предстанет перед судом за взятку

Posted 8 октября 2015, 04:03
Published 8 октября 2015, 04:03
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (КГБУ «УАДиТ»), обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Как сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело на экс-чиновника с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Размер взятки составил 1 050 000 рублей. Эту сумму частями с июля 2013 года по сентябрь 2014 года передавал бывшему руководителю КГБУ «УАДиТ» генеральный директор одной из подрядных организаций под присмотром оперативного сопровождения полиции.
Предложение о мзде за покровительство было сделано руководителем КГБУ «УАДиТ» в мае 2013 года. По данным следствия, экс-чиновник предложил подрядчику ежемесячно «заносить» по 75 тысяч рублей — столько составляла стоимость аренды квартиры, в которой обвиняемый собирался проживать вместе с семьёй.
В случае признания экс-руководителя КГБУ «УАДиТ» виновным по ст. 290 УК РФ (п.«в», ч.5), ему грозит штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
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Справка Properm.ru:
Экс-руководитель КГБУ «УАДиТ» Сергей Белоконь возглавил ведомство в августе 2012 года. До своего назначения на пост в Прикамье он занимал должность начальника управления строительства автодорог в департаменте cтроительства ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» (входит в крупнейший строительный холдинг России «Проектно-строительная компания Трансстрой»). Кроме того, в послужном списке обвиняемого чиновника значатся пост первого заместителя начальника департамента транспорта в администрации ЯНАО, руководство в ГУП «Ямал- автодор» и ООО «Строительная компания «Урал Промышленный — Урал Полярный». Представители бизнеса, связанного с дорожным строительством, в 2012 году положительно оценивали назначения Сергея Белоконя на пост начальника КГБУ «УАДиТ». «В отличие от прежнего руководителя Управления, г-н Белоконь действительно опытный дорожник, а не многопрофильный менеджер, и это дает надежду на положительные реформы в отрасли», — приводил мнение слова участников дорожной отрасли «Коммерсантъ».
Напомним, несколько дней назад к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей был приговорен экс-глава правительства Пермского края Роман Панов. В своей должности в Прикамье он продержался чуть больше месяца, после чего против него возбудили уголовное дело по факту хищения 40 млн рублей, во время подготовки саммита АТЭС. На момент хищения чиновник находился на посту замминистра регионального развития РФ.