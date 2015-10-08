Бывший главный дорожник Прикамья Сергей Белоконь предстанет перед судом за взятку

Справка Properm.ru: Экс-руководитель КГБУ «УАДиТ» Сергей Белоконь возглавил ведомство в августе 2012 года. До своего назначения на пост в Прикамье он занимал должность начальника управления строительства автодорог в департаменте cтроительства ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» (входит в крупнейший строительный холдинг России «Проектно-строительная компания Трансстрой»). Кроме того, в послужном списке обвиняемого чиновника значатся пост первого заместителя начальника департамента транспорта в администрации ЯНАО, руководство в ГУП «Ямал- автодор» и ООО «Строительная компания «Урал Промышленный — Урал Полярный». Представители бизнеса, связанного с дорожным строительством, в 2012 году положительно оценивали назначения Сергея Белоконя на пост начальника КГБУ «УАДиТ». «В отличие от прежнего руководителя Управления, г-н Белоконь действительно опытный дорожник, а не многопрофильный менеджер, и это дает надежду на положительные реформы в отрасли», — приводил мнение слова участников дорожной отрасли «Коммерсантъ».