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Posted 8 октября 2015, 06:53

Published 8 октября 2015, 06:53

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Из-за снегопада в Перми задержан один авиарейс

Из-за снегопада в Перми задержан один авиарейс

8 октября 2015, 06:53
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Все остальные авиакомпании готовы совершать полеты по расписанию.

Авиакомпания «Аэропорт-Оренбург» приняла решение сдвинуть рейс из Перми в Самару на два часа из-за метеоусловий. По словам пресс-секретаря аэропорта Юлии Отрадновой, пока это единственный рейс, задержанный из-за снегопада.

В ближайшее время готовятся вылететь в Москву два борта крупных авиакомпаний «Аэрофлот» и «S7». Сейчас идет посадка и регистрация. «В ближайшие полчаса будет понятно, готовы ли авиакомпании к вылету в снегопад. Ночью и утром все самолеты вылетали по расписанию», — уточнила пресс-секретарь.

#Происшествия#Аэропорт
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