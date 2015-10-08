Из-за снегопада в Перми задержан один авиарейс

Posted 8 октября 2015, 06:53
Published 8 октября 2015, 06:53
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Авиакомпания «Аэропорт-Оренбург» приняла решение сдвинуть рейс из Перми в Самару на два часа из-за метеоусловий. По словам пресс-секретаря аэропорта Юлии Отрадновой, пока это единственный рейс, задержанный из-за снегопада.
В ближайшее время готовятся вылететь в Москву два борта крупных авиакомпаний «Аэрофлот» и «S7». Сейчас идет посадка и регистрация. «В ближайшие полчаса будет понятно, готовы ли авиакомпании к вылету в снегопад. Ночью и утром все самолеты вылетали по расписанию», — уточнила пресс-секретарь.