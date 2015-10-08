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Posted 8 октября 2015, 07:40

Published 8 октября 2015, 07:40

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

На Борчанинова с рельсов сошел трамвай №7

На Борчанинова с рельсов сошел трамвай №7

8 октября 2015, 07:40
Фото: Properm.ru.
Причины происшествия устанавливаются.

Сегодня, 8 октября, в 7:45 на улице Петропавловская с рельсов сошел трамвай №7, двигающийся в сторону ост. Попова. Как сообщили в пресс-службе «Пермгорэлектротранс», никто не пострадал.

На месте работала аварийная бригада и служба пути предприятия. Движение было восстановлено в 9:05. Повлиял ли снегопад на произошедшее - пока неизвестно. Причины схода вагона предстоит выяснить специалистам предприятия.

#Происшествия#Трамвай
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