На Борчанинова с рельсов сошел трамвай №7

Posted 8 октября 2015, 07:40
Published 8 октября 2015, 07:40
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Сегодня, 8 октября, в 7:45 на улице Петропавловская с рельсов сошел трамвай №7, двигающийся в сторону ост. Попова. Как сообщили в пресс-службе «Пермгорэлектротранс», никто не пострадал.
На месте работала аварийная бригада и служба пути предприятия. Движение было восстановлено в 9:05. Повлиял ли снегопад на произошедшее - пока неизвестно. Причины схода вагона предстоит выяснить специалистам предприятия.