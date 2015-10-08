Центр геоинформационных систем ПГНИУ ведет онлайн трансляцию штормового циклона

По южным районам края после восьми вечера ожидается переход снега в дождь. В ночь на 8 октября продолжатся сильные снегопады. За сутки ожидается в различных районах от 10 до 25 мм осадков в виде снега, установление временного снежного покрова высотой 10 см и более. Возможны гололедные явления.