Центр геоинформационных систем ПГНИУ ведет онлайн трансляцию штормового циклона

Posted 8 октября 2015, 07:25
Published 8 октября 2015, 07:25
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Сегодня, 8 октября, на сайте Центра геоинформационных систем ПГНИУ ведется обновление новостной ленты в режиме онлайн-трансляции в связи с прохождением через территорию Урала углубляющегося южного циклона с сильными осадками и ветром.
По прогнозам синоптиков, днем ожидается смещение циклона на территорию Башкортостана, затем Пермского края. В Перми в первой половине дня умеренный снег, ветер северо-восточный с порывами до 12 м/с.
Во второй половине дня, ориентировочно с двух до восьми, осадки в виде снега усилятся, порывы северо-восточного ветра будут достигать 15 м/с. Интенсивность осадков до 3 мм/ч. Ожидается быстрое увеличение высоты снежного покрова. Температура воздуха в течение дня около -1°.
Вечером центр циклона сместится на южные районы края, циклон войдет в стадию максимального развития. Ориентировочно после десяти вечера зона осадков сместится севернее Перми. Снег ненадолго может перейти в дождь, затем прекратится. Температура повысится до +1…+3°.
Ожидаемое количество осадков в Перми за сутки 8 октября по данным основных прогностических центров колеблется в интервале от 18 до 26 мм.
По южным районам края после восьми вечера ожидается переход снега в дождь. В ночь на 8 октября продолжатся сильные снегопады. За сутки ожидается в различных районах от 10 до 25 мм осадков в виде снега, установление временного снежного покрова высотой 10 см и более. Возможны гололедные явления.