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Posted 8 октября 2015, 07:25

Published 8 октября 2015, 07:25

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Центр геоинформационных систем ПГНИУ ведет онлайн трансляцию штормового циклона

Центр геоинформационных систем ПГНИУ ведет онлайн трансляцию штормового циклона

8 октября 2015, 07:25
Фото: Properm.ru.
По последним данным синоптиков, в Перми в ближайшие два часа снег будет усиливаться. Высота снежного покрова в городе приближается к 5 см.

Сегодня, 8 октября, на сайте Центра геоинформационных систем ПГНИУ ведется обновление новостной ленты в режиме онлайн-трансляции в связи с прохождением через территорию Урала углубляющегося южного циклона с сильными осадками и ветром.

По прогнозам синоптиков, днем ожидается смещение циклона на территорию Башкортостана, затем Пермского края. В Перми в первой половине дня умеренный снег, ветер северо-восточный с порывами до 12 м/с.

Во второй половине дня, ориентировочно с двух до восьми, осадки в виде снега усилятся, порывы северо-восточного ветра будут достигать 15 м/с. Интенсивность осадков до 3 мм/ч. Ожидается быстрое увеличение высоты снежного покрова. Температура воздуха в течение дня около -1°.

Вечером центр циклона сместится на южные районы края, циклон войдет в стадию максимального развития. Ориентировочно после десяти вечера зона осадков сместится севернее Перми. Снег ненадолго может перейти в дождь, затем прекратится. Температура повысится до +1…+3°.

Ожидаемое количество осадков в Перми за сутки 8 октября по данным основных прогностических центров колеблется в интервале от 18 до 26 мм.

По южным районам края после восьми вечера ожидается переход снега в дождь. В ночь на 8 октября продолжатся сильные снегопады. За сутки ожидается в различных районах от 10 до 25 мм осадков в виде снега, установление временного снежного покрова высотой 10 см и более. Возможны гололедные явления.

#Регион#Погода в перми
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