В Кунгуре полицейский сбил 10-летнего мальчика

Posted 8 октября 2015, 04:25
Published 8 октября 2015, 04:25
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Вчера, 7 октября в 15:30 в Кунгуре произошло ДТП с участием ребенка.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, по предварительной информации, 10-летний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте перед автобусом, стоящим на остановке. В это время мимо проезжал сотрудник полиции на служебном автомобиле.
В результате он допустил наезд на ребенка. Мальчик получил травмы колена и локтя. Полицейский оказал пострадавшему помощь на месте.
Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.