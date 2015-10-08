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Posted 8 октября 2015, 04:25

Published 8 октября 2015, 04:25

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Кунгуре полицейский сбил 10-летнего мальчика

В Кунгуре полицейский сбил 10-летнего мальчика

8 октября 2015, 04:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте перед автобусом, стоящим на остановке.

Вчера, 7 октября в 15:30 в Кунгуре произошло ДТП с участием ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, по предварительной информации, 10-летний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте перед автобусом, стоящим на остановке. В это время мимо проезжал сотрудник полиции на служебном автомобиле.

В результате он допустил наезд на ребенка. Мальчик получил травмы колена и локтя. Полицейский оказал пострадавшему помощь на месте.

Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

#Происшествия#Дтп
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