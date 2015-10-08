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Posted 8 октября 2015, 07:07

Published 8 октября 2015, 07:07

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Соликамске трое пассажиров угнали у пенсионера «четверку»

В Соликамске трое пассажиров угнали у пенсионера «четверку»

8 октября 2015, 07:07
Фото: Properm.ru.
Двое мужчин-угонщиков ранее уже были осуждены за аналогичное преступление.

В Соликамске к полицейским обратился 69-летний мужчина с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ 2104, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, незадолго до происшествия к пенсионеру на улице обратилось трое молодых людей с просьбой подвезти их. Во время поездки мужчины вели себя агрессивно и ругались матом в сторону водителя. В какой-то момент пожилой человек испугался, остановил автомобиль и вышел, чтобы позвать на помощь. В это время злоумышленники завладели автомобилем и скрылись.

Чтобы задержать угонщиков, был объявлен план «Перехват». В скором времени поступило сообщение о том, что машина движется по одной из улиц города. В результате злоумышленников задержали. Ими оказались местные жители в возрасте 21, 26 и 31 года. Двое из них ранее уже были осуждены за угон.

По факту угона, совершённого группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. В полиции проверяют мужчин на причастность к другим угонам. Автомобиль возвращён законному владельцу.

#Происшествия#Угон
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