В Соликамске трое пассажиров угнали у пенсионера «четверку»

Как выяснилось, незадолго до происшествия к пенсионеру на улице обратилось трое молодых людей с просьбой подвезти их. Во время поездки мужчины вели себя агрессивно и ругались матом в сторону водителя. В какой-то момент пожилой человек испугался, остановил автомобиль и вышел, чтобы позвать на помощь. В это время злоумышленники завладели автомобилем и скрылись.