В Соликамске трое пассажиров угнали у пенсионера «четверку»

Posted 8 октября 2015, 07:07
Published 8 октября 2015, 07:07
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В Соликамске к полицейским обратился 69-летний мужчина с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ 2104, сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось, незадолго до происшествия к пенсионеру на улице обратилось трое молодых людей с просьбой подвезти их. Во время поездки мужчины вели себя агрессивно и ругались матом в сторону водителя. В какой-то момент пожилой человек испугался, остановил автомобиль и вышел, чтобы позвать на помощь. В это время злоумышленники завладели автомобилем и скрылись.
Чтобы задержать угонщиков, был объявлен план «Перехват». В скором времени поступило сообщение о том, что машина движется по одной из улиц города. В результате злоумышленников задержали. Ими оказались местные жители в возрасте 21, 26 и 31 года. Двое из них ранее уже были осуждены за угон.
По факту угона, совершённого группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. В полиции проверяют мужчин на причастность к другим угонам. Автомобиль возвращён законному владельцу.