В центре Перми 48 домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

По словам заместителя главы администрации Перми Николая Уханова, в 48 домах временно ограничена подача тепла, из них 2 объекта соцсферы, 11 жилых домов, административные здания. ООО «ПСК» уже приступили к устранению последствий аварии. Ориентировочное время завершения работ — 17:00 8 октября.