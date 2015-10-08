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Posted 8 октября 2015, 05:40

Published 8 октября 2015, 05:40

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В центре Перми 48 домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

В центре Перми 48 домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

8 октября 2015, 05:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Администрация Перми
ООО «ПСК» уже приступили к устранению последствий аварии. Ориентировочное время завершения работ – 17:00 8 октября.

Сегодня, 8 октября, произошел порыв на теплотрассе 300 мм по ул. Петропавловская, 30 (пересечение улиц Петропавловской и Газеты Звезда), сообщает администрация Перми.

По словам заместителя главы администрации Перми Николая Уханова, в 48 домах временно ограничена подача тепла, из них 2 объекта соцсферы, 11 жилых домов, административные здания. ООО «ПСК» уже приступили к устранению последствий аварии. Ориентировочное время завершения работ — 17:00 8 октября.

#Общество#Администрация Перми
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