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Posted 8 октября 2015, 05:29

Published 8 октября 2015, 05:29

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В УФАС поступили три жалобы на конкурс по проектированию школы «Сколково»

В УФАС поступили три жалобы на конкурс по проектированию школы «Сколково»

8 октября 2015, 05:29
Фото: Properm.ru.
Жалобы двух претендентов будут рассмотрены завтра, 9 октября. Дата рассмотрения претензии Росимущества пока не назначена.

В региональное управление антимонопольной службы поступили три жалобы на проведение конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс зданий «Школа Сколково в Пермском крае», пишет «Ъ».

До их рассмотрения подписание договора с компанией, признанной победителем, приостановлено, сообщили изданию в Пермском УФАС. В ведомстве также уточнили, что жалобу направил красноярский филиал АО «ГСПИ». По его мнению, заявка его компании необоснованно отклонена «Корпорацией развития Пермского края». Вторую жалобу направила компания, занявшая второе место по результатам отбора — АО «ЭлТех СПб». Обе жалобы будут рассмотрены 9 октября.

Кроме того, свои претензии к конкурсу, как пояснили в УФАС, направило теруправление Росимущества в Пермском крае. Теруправление полагает, что проведение конкурса нарушает права РФ: в перечень документов, выдаваемых по условиям конкурса перед началом работ, входят правоустанавливающие документы на участок, который является федеральной собственностью. Дата рассмотрения этой жалобы еще не назначена.

Напомним, в 2012 году фонд «Сколково» при поддержке федерального минобра и компании Microsoft провел конкурс концепций на создание «Школы Сколково». Концепция инновационного образовательного комплекса вошла в число концепций-лауреатов и рекомендована Фондом «Сколково» к исполнению в Пермском крае. Она предполагает создание в Прикамье инновационного образовательного центра «Школа Сколково», где будут получать образование дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, которые проявляют особые способности в науке, творчестве и спорте. Объекты планируется разместить на земельном участке площадью 35 тыс. кв. м, на ул. Академика Королева в Перми.

#Недвижимость#Сколково
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