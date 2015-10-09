Готовим зимнюю одежду. Погода на выходные в Перми — минусовая температура и снег

Posted 9 октября 2015, 05:24
Published 9 октября 2015, 05:24
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Сегодня, 9 октября, в Перми будет снег, сообщает международный сервис Weather Underground. Температура воздуха будет держаться на уровне минус одного градуса. В субботу погода не изменится, ночью температура незначительно снизится до минус четырех. В воскресение днем также ожидается снег. Ночью, по данным сервиса, температура достигнет минус девяти градусов.
Аналогичный прогноз предоставил пермский гидрометцентр, по данным синоптиков, пермяков также ждет минусовая температура и снег.