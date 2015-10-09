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Posted 9 октября 2015, 05:24

Published 9 октября 2015, 05:24

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Готовим зимнюю одежду. Погода на выходные в Перми — минусовая температура и снег

Готовим зимнюю одежду. Погода на выходные в Перми — минусовая температура и снег

9 октября 2015, 05:24
Фото: Properm.ru.
В воскресенье ночью температура опустится до минус девяти.

Сегодня, 9 октября, в Перми будет снег, сообщает международный сервис Weather Underground. Температура воздуха будет держаться на уровне минус одного градуса. В субботу погода не изменится, ночью температура незначительно снизится до минус четырех. В воскресение днем также ожидается снег. Ночью, по данным сервиса, температура достигнет минус девяти градусов.

Аналогичный прогноз предоставил пермский гидрометцентр, по данным синоптиков, пермяков также ждет минусовая температура и снег.

#Регион#Погода в перми
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