Готовим зимнюю одежду. Погода на выходные в Перми — минусовая температура и снег

Сегодня, 9 октября, в Перми будет снег, сообщает международный сервис Weather Underground. Температура воздуха будет держаться на уровне минус одного градуса. В субботу погода не изменится, ночью температура незначительно снизится до минус четырех. В воскресение днем также ожидается снег. Ночью, по данным сервиса, температура достигнет минус девяти градусов.